دستاوردهای بین المللی ایران دشمن را نگران کرده است

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان گلستان گفت: دفاع مقدس در تاریخ کشور ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است و شاید در هیچ زمانی و مکانی از تاریخ کشور ما چنین برجستگی و امتیازی پیش نیامده باشد تا دفاع مقدس در کشور ما همیشه جاویدان بماند.

وی افزود: جنگ در کشور ما زمانی آغاز شد که ما تازه در انقلاب به پیروزی رسیده بودیم و ساختارهای نظامی و سیاسی کشور ما آنطور که باید تشکیل نشده بود.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه در کنار این مسائل آشوب هایی توسط برخی افراد برای نقاط مختلف از جمله گلستان به وجود آمد هنوز از یاد و خاطره ما نرفته است، گفت: در چنین شرایطی تهاجم عراق به کشورمان آغاز شد که نیروهای منافقین هم از داخل دست به ترورشخصیت های برجسته کشور زده بودند و اختلاف در رده های بالای کشور هم مشهود بود.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان اظهار کرد: تمام این اتفاقات دست به دست هم دادند و امید واهی را برای رژیم بعثی عراق ایجاد کرد تا فکر کنند در مدت یک هفته می توانند کشور ایران را به تصرف خود در بیاورند.

وی با بیان اینکه کشور عراق تنها نبود و از جنبه های سیاسی و اطلاعاتی مورد حمایت بود، گفت: تمام دنیا یکپارچه با یکدیگر متحد شده بودند تا انقلاب اسلامی ایران را سرنگون کنند اما در واقع کاری که آنها می خواستند انجام دهند این بود که نور خدا را خاموش کنند.

آیت الله نورمفیدی افزود: خداوند ملتی که بپا می خیزند تا راه بندگی او را استوار کنند تنها نمی گذارد و این ازسنت های دینی ما ماست.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان تصریح کرد: رهبری های امام راحل در آن زمان همه ملت ایران را وارد عرصه جنگ کرد و حتی افرادی که در حوزه نظامی آموزشی ندیده بودند راهی جبهه های نبرد شدند.

امام جمعه گرگان افزود: امروز اگر امام خمینی (ره) در بین ما نیست اما فرماندهی کل قوا آیت الله خامنه ای امروز در جایگاه مشخص به گونه ای کشور را هدایت می کنند که دشمنان انگشت تعجب به دندان برده اند.

وی با بیان اینکه وقتی یک ایرانی تصمیم می گیرد از کشور و جامعه اش دفاع کند خدا هم از او پشتیبانی می کنند، گفت: امیدواریم تا حضور ولی عصر (عج) این پشتیبانی برقرار باشد.

آیت الله نورمفیدی افزود: امروز آنهایی که می خواستند انقلاب ما را سرنگون کنند ناراحت هستند که چرا ایران اسلامی در منطقه ای که کشورهایی مانند بحرین، سوریه، عراق، یمن و ... دچار مشکل هستند به چنین موقعیتی رسیده است.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان با بیان اینکه هرکجا صدای مظلومی به گوش انقلاب برسد وظیفه اسلامی و دینی ماست که به یاری آنها بشتابیم، گفت: این وظیفه ای است که خداوند بر دوش امت های اسلامی نهاده است.