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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۲

استاندار البرز:

نگهداری راه‌های مواصلاتی البرز نیازمند نگاهی ویژه است

نگهداری راه‌های مواصلاتی البرز نیازمند نگاهی ویژه است

کرج - استاندار البرز با اشاره به اینکه نگهداری راه‌های مواصلاتی البرز نیازمند نگاهی ویژه است، گفت: یک طرفه شدن محور چالوس در ایام تعطیل مشکلاتی را ایجاد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید طهائی در بازدید معاون رئیس جمهور از پروژه کنارگذر شمالی کرج که در حال انجام است، اظهار کرد: حضور شخص سخنگوی دولت و بازدید وی از پروژه های عمرانی استان البرز همواره مثبت و تاثیرگذار بوده است.

طهائی با اعلام اینکه جلسه ای با حضور تمام دست اندرکاران برای جمع بندی پروژه کنارگذر شمالی کرج برگزار می شود، افزود: این مهم اثرات مثبتی را برای استان به همراه خواهد داشت.

استاندار البرز با اشاره به وعده پیمانکار برای بهره برداری زودتر از موعد این پروژه، خاطرنشان کرد: پیمانکار اقدامات خوبی انجام داده است.

وی بیان کرد: این پروژه راه حل مناسبی برای رفع گره های ترافیکی است و با بازگشایی این مسیر ترافیک آزاد راه تهران - کرج را کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه امید است در حاشیه این مسیر پروژه های تفرجگاهی و تفریحی برای درآمدزایی ایجاد شود، گفت: استان البرز بار ترافیک چندین استان کشور را متحمل می شود.

طهائی با بیان اینکه امید است در بحث نگهداری راه های کشور، محورهای مواصلاتی استان البرز مورد توجه ویژه تری قرار گیرد، افزود: یکطرفه شدن جاده چالوس مشکلات عدیده ای برای روستاهای موجود در این منطقه به وجود می آورد.

وی تاکید کرد: با اجرایی شدن این پروژه تا حد قابل قبولی بحث ترافیک استان برطرف شود.

کد مطلب 3779242

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