وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دیدار تیم ملی فوتسال ایران و روسیه در مرحله نیمه نهایی جام جهانی کلمبیا، گفت: تیم ملی ایران تا اینجا فوق العاده بوده است. ما به مرحله‌ای رسیده ا یم که به دنبالش بودیم. تا الان همه چیز سر جایش بوده است ولی به نظرم باید جاه طلب‌تر باشیم.

وی افزود: ما به خواسته اول خود یعنی حضور در جمع چهار تیم رسیده‌ایم. الان در پله آخر هستیم و باید به مقصد نهایی برسیم. از سال 1992 تا الان کلی آدم و مربی آمدند و رفتند تا تیم ملی به این افتخاری یعنی رسیدن به جمع چهار تیم برتر دست یابد ولی چنین چیزی تا امسال فراهم نشد. شاید دوباره سالیان سال طول بکشد که ما به این افتخار برسیم پس باید آنرا دست نیافتنی‌تر کنیم.

سرمربی تیم تاسیسات دریایی با اشاره به دیدار روز چهارشنبه ایران با روسیه، تاکید کرد: ایران و روسیه تا به حال به فینال جام جهانی نرسیده‌اند. هر دو تیم آماده‌اند که یک پله بالاتر بروند و در فینال حضور داشته باشند. به نظرم هر دو تیم کاملا از هم شناخت دارند و برای همین بازی آنها شطرنج گونه و پایاپای است.

شمسایی یادآور شد: بازی ایران و روسیه نزدیک و نفسگیر است. ما به شرطی موفق می‌شویم که ضربات ایستگاهی تیم روسیه را پوشش بدهیم. تعداد گل‌هایی که روسیه از این طریق در جام جهانی به ثمر رسانده، زیاد است.

وی همچنین در خصوص بازی‌های تدارکاتی زیاد ایران و روسیه در سالهای اخیر، گفت: از این لحاظ بازیکنان ما برتر از حریف هستند ولی شک نکنید بازی تدارکاتی با بازی در جام جهانی فرق دارد. همانطور که گفتم تیمی مثل روسیه نمی خواهد حضور در فینال جام جهانی را از دست بدهد.

سرمربی تیم تاسیسات در پایان با بیان اینکه ایران از بازی به برزیل تیم متفاوتی شده است، گفت: ما در گروه خودمان سوم شدیم و اسپانیا و آذربایجان دوم. با وجود این، دو تیم دیگر حذف شدند و ما با هوشمندی به نیمه نهایی رسیدیم. باور کنید استرس بازی در مراحل حذفی دیوانه کننده است که ایران خوشبختانه از این مراحل به خوبی عبور کرد.