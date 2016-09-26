به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رضا مرادی در سخنانی با بیان اینکه لرستان تنها استانی است که داروخانه هلال احمر ندارد اظهار داشت: این در حالیست که همه جمعیت های هلال احمر کشور دارای داروخانه هستند و متاسفانه به علت عدم همکاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان هنوز داروخانه هلال احمر در استان ایجاد نشده است.

وی ادامه داد: داروخانه هلال احمر یک مطالبه به حق است اما کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی برای ایجاد داروخانه هلال احمر مخالفت می کند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان عنوان کرد: حتی استاندار لرستان نیز پیگیری های زیادی برای ایجاد این داروخانه داشتند و دستور آن را هم ابلاغ کردند و این در حالیست که همچنان کمیسیون ماده ۲۰علوم پزشکی با این کار مخالفت می کند.

مرادی گفت: ما حتی ساختمان داروخانه، قفسه ها و داروها را هم تهیه کردیم ولی به علت مخالفت این کمیسیون، بسیاری از بیمه ها با ما همکاری نخواهند کرد و بیماران برای تهیه داروهایشان، مجبور به هزینه های بیشتری می شوند.

وی ادامه داد: برای رفع مشکلات مردم و به ویژه بیمارانی که زمان طلایی درمان آنها پنج یا شش ساعت است بهتر است که علوم پزشکی مجوز ایجاد داروخانه تک نسخه ای یا عمومی به جمعیت هلال احمر استان بدهد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر لرستان تصریح کرد: متاسفانه بیماران و خانواده هایشان برای تهیه دارو مجبورند که به سایر استان ها و تهران مراجعه کنند که ممکن است ۴۸ تا ۷۲ ساعت در این شهرها ساکن شوند و منتظر بمانند که پزشک متخصصی، داروهای آنها را نسخه کند.

مرادی عنوان کرد: بسیاری از داروخانه های استان های دیگر، نسخه ای که از استان برای بیمار تجویز شده را نمی پذیرند و حتما باید پزشک متخصص آن بیمارستان، داروها را نسخه کند که مشکل بیشتری برای بیمار هم ایجاد می شود.

وی در خصوص آخرین وضعیت مجتمع امداد هوایی استان نیز گفت: متاسفانه فاز مهمی از این طرح که شامل ایجاد آشیانه بالگرد است به علت کمبود اعتبار تکمیل نشده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر لرستان اضافه کرد: سه فاز این مجتمع که بیش از ۱۰ هکتار وسعت دارد، اجرایی شده ولی فاز چهارم که شامل ایجاد آشیانه است به علت نبود اعتبار ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و علیرغم پیگیری هایی که در این زمینه داشتیم، اعتبار لازم برای این کار اختصاص نیافته است.

مرادی ادامه داد: به علت مشکلاتی هم که از نظر فنی با پیمانکار طرح که غیر بومی است و همچنین کمبود اعتبارات بهره برداری از این طرح به تعویق افتاده و پروژه زمان بر شده است.