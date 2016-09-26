مبارزه با اشرار و گروهک های سلفی از برنامه های نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری پیش از ظهر دوشنبه، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، با بیان اینکه امیدواریم با همکاری و همدلی نیروی انتظمی به اهداف عالیه نظام دست یابیم، اظهار داشت: ما میراث دار شهدا، جانبازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس هستیم و باید با فعالیت های خود و حضور حماسی مردم، تحت عنوان بسیج، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی از کشور دفاع کنیم.

وی جنگ را نعمتی بزرگ دانست و افزود: این تعبیر را رهبر کبیر انقلاب نیز داشتند هرچند در آن زمان فهم این جمله سخت بود اما اکنون نعمات حاصل از جنگ به خوبی حس می شود.

فرمانده نیروی انتظامی بیان داشت: به برکت دفاع مقدس ما در صنعت دفاعی، پیشرفت چشمگیری داشتیم و همچنین دانشمندان جوان، نخبه و نوآوری را تربیت کردیم که همگی در راه اسلام و انقلاب با روحیه جهادی هدمت می کنند.

وی با اشاره به اینکه کشور ایران از زمان دفاع مقدس تاکنون، در حوزه های علمی، پزشکی و تکنولوژی پیشرفت های شاخصی را داشته است، اضافه کرد: چنانچه بررسی‌های لازم را انجام دهیم درمی‌یابیم که همه این نخبگان یا سردمداران دفاع مقدس بوده یا به عشق این دوران در حال خدمت هستند.

اشتری با تاکید بر اینکه تمام نیروهای انتظامی و نظامی باید در زندگی شخصی، سازمانی و اجتماعی خود روحیه جهادی را حفظ کنند، ابراز داشت: با داشتن این روحیه می توان به توسعه کشور و افزایش کیفیت زندگی امیدوار بود.

وی با تاکید بر اینکه امروز ما در حال جنگ نرم هستیم، افزود: جنگ نرم بسیار پیچیده تر از جنگ سخت است و رسالت نیروهای نظامی و انتظامی در کنار دستگاه های اجتماعی بسیار سنگین است.

فرمانده ناجا با بیان اینکه امروز امنیت کشور ایران در جهان مثال زدنی است، گفت: امنیت حاکم بر ایران از امنیت کشورهای اروپایی که ادعای امنیت دارند، بسیار بیشتر است.

وی با بیان اینکه هشت هزار و ۸۰۰ کیلومتر مرز، در کشور ایران وجود دارد، اضافه کرد: ثبات و امنیت کامل در همه مرزهای ایران حاکم است به صورتیکه ما هیچ گونه طرف مذاکره ای با همسایگان در خصوص تامین امنیت نداریم و حتی در بسیاری از موارد حافظ امنیت مرزهای همسایگان هستیم.

اشتری به امنیت مثال زدنی در شهرها و جاده های ایران نیز اشاره داشت و گفت: ارتقای نظم و امنیت در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد و ما در نظر داریم شرایطی را به وجود بیاوریم که مردم قدردان زحمات خود در نیروی انتظامی باشند.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب، نیروی انتظامی را یار مهربان مردم معرفی کردند، تصریح کرد: ما در دستور کار داریم تا تقویت اخلاق در نیروهای انتظامی را اجرایی کنیم تا یار مهربان‌تر مردم باشیم.

فرمانده ناجا با تاکید بر اینکه ایمان، انضباط و آموزش شعار پایگاه های آموزشی و تربیتی نیروهای انتظامی است، گفت: ما هرچه در حوزه آموزش هزینه کنیم عین سرمایه گذاری است.

وی همچنین با بیان اینکه مبارزه با اشرار، گروهک های تکفیری و سلفی از برنامه های شاخص نیروی انتظامی است، افزود: در حال حاضر آمادگی کامل برای این طرح وجود دارد.

اشتری تصریح کرد: برای ما در نیروی انتظامی تعطیلات معنا ندارد و هروز سعی برآن داریم خدمات بیشتری را به مردم عرضه کنیم.