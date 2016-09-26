شهدا با جانفشانی خود شرف و امنیت را برای کشور به ارمغان آوردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی قاضی دزفولی پیش از ظهر امروز دوشنبه در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان دزفول که در میدان صبحگاه تیپ ۲۹۲ زرهی شهید آزادی دزفول برگزار شد، اظهار کرد: شهدا با دفاع جانانه در جنگ تحمیلی از مرز و بوم کشور خود دفاع کردند تا اجازه تجاوز دشمنان به خاک ایران را ندهند.

وی با اشاره به سالروز شکسته شدن حصر آبادان، امروز را روز حماسه و دلاوری برشمرد.

امام جمعه دزفول همچنین با گرامیداشت روز سرباز، گفت: امروز روز سربازهایی است که برای امت اسلامی فداکاری می کنند و در راه همین فداکاری ها و ایثارها نام خود را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران ثبت می کنند.

حجت الاسلام قاضی دزفولی همچنین با بیان اینکه امروز سالروز مباهله است، یادآور شد: مباهله سندی بزرگ بر فضیلت بزرگان دین و اهل بیت است.

وی ابراز امیدواری کرد که پرچم جمهوری اسلامی به کوری چشم دشمنان، داعشی ها، آل سعود، آل خلیفه و صهیونیست هادرسرتاسر گیتی برافراشته شود.

در پایان، از سوی مسئولان حاضر در این صبحگاه از جمله امام جمعه، فرماندار، شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، فرمانده انتظامی شهرستان، رئیس اداره راهنمایی و رانندگی و فرمانده سپاه و فرمانده تیپ ۲۹۲ زرهی شهید آزادی دزفول از خانواده دو شهید مدافع حرم دزفول یعنی سید مجتبی ابوالقاسمی و عادل سعد با اهدای لوح هایی تقدیر به عمل آمد، ضمن اینکه از سرهنگ بازنشسته عبدالرحمن کلاهی، سروان بازنشسته اسدالله کامکار، سروان بازنشسته دوران دفاع مقدس علی جعفری و ۳ سرباز وظیفه مقتضی تیپ ۲۹۲ زرهی دزفول در دوران دفاع مقدس نیز با لوح تقدیر و هدایایی قدردانی شد .

به گزارش مهر، در این صبحگاه مشترک، یگان های نمونه نظامی، انتظامی، سپاهی، تیپ ۲۹۲ زرهی، پایگاه چهارم شکاری و تیپ ۳ لشگر هفت ولیعصر شهرستان دزفول در مقابل دیدگان مسئولان به رژه پرداختند.