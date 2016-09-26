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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۱

احمدزاده مشکلی برای همراهی پرسپولیس در جام حذفی ندارد

احمدزاده مشکلی برای همراهی پرسپولیس در جام حذفی ندارد

هافبک مصدوم پرسپولیس مشکلی برای همراهی این تیم در مسابقه پیش رو سرخپوشان در جام حذفی نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد احمدزاده که از ابتدای فصل جزو بازیکنان اصلی پرسپولیس بوده، در دربی دچار مصدومیت شد و به همین خاطر در بازی برابر سپاهان در هفته هفتملیگ برتر نیز غایب بود.

با توجه به تعطیلات لیگ کادر پزشکی پرسپولیس برنامه ویژه‌ای برای این هافبک در نظر گرفت تا وی با شروع تمرینات بتواند در برنامه های گروهی شرکت کند.

امروز و با شروع دور جدید تمرینات کادر پزشکی دوباره وضعیت احمدزاده را مورد بررسی قرار خواهد تا مجوز حضور در تمرینات گروهی را برای وی صادر کند. بدین ترتیب به نظر نمی‌رسد که این هافبک پرسپولیس مشکلی برای همراهی سرخپوشان در جام حذفی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس درمرحله یک سی و دوم رقابتهای جام حذفی روز نهم مهر ماه جمعه در ورزشگاه حافظیه شیراز از ساعت ۱۵ به مصاف قشقایی خواهد رفت.

کد مطلب 3779259

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