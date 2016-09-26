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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۳

با حضور کیانوش رستمی؛

کتاب «زنانی که به بزها خیره شده‌اند» رونمایی می‌شود

کتاب «زنانی که به بزها خیره شده‌اند» رونمایی می‌شود

کیانوش رستمی قهرمان المپیک ۲۰۱۶ امشب مهمان ویژه رونمایی کتاب «زنانی که به بزها خیره شده‌اند» خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش رستمی قهرمان المپیک ۲۰۱۶ دوشنبه ۶ مهرماه، مهمان ویژه رونمایی این کتاب خواهد بود. این مراسم بعد از اجرای نمایش در تماشاخانه ایرانشهر برگزار می‌شود.

«زنانی که به بزها خیره شده‌اند» بیست و هشتمین کتاب ایوب آقاخانی است که به تازگی قطع جیبی قیمت شش هزار تومان با تیراژ یک‌هزار نسخه توسط نشر «سیراف» منتشر شده است.

این نمایشنامه در ژانر اجتماعی و به نویسندگی و کارگردانی ایوب آقاخانی این روزها در تماشاخانه با بازی بهاره رهنما، نگار فرزونده و ایوب آقاخانی روی صحنه رفته و تا ۱۶ مهرماه اجرای آن ادامه خواهد یافت.

در خلاصه این نمایش آمده است: سفر اجباری... جاده... روز بد... شوکا... تصمیم... تلفن... تلفن... تلفن؛ گذشته‌ تمام نشده؛ آینده‌ رمزآلود... وقتی یه زخم کوچولو می‌افته تو دهن، کافیه زبون لمسش نکنه تا زخم زودتر خوب شه ولی اشکال ماجرا اینه که زبون مرتب می‌ره سراغش... نمی‌شه بی‌خیالش شد...

کد مطلب 3779260

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