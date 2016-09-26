وزیر دفاع آلمان:لندن مانع طرح مشترک دفاعی اروپا نشود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع آلمان در سخنانی با اشاره به تلاش برلین و پاریس برای اجرای طرح دفاعی اروپا اظهار داشت: لندن همواره بر سر تحقق این امر مانع تراشی می کند و این اصلا صحیح نیست.

وی با بیان اینکه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نباید سبب بروز کارشکنی در مسیر طرح دفاع مشترک اروپایی شود، افزود: این طرح برای مقابله با زیان های احتمالی در پی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به اجرا در می آید.

این در حالی است که «میشل فالون» وزیر دفاع انگلیس در گفتگو با روزنامه تایمز تصریح کرد: انگلیس با بازسازی زیرساخت های موجود در ناتو مخالف بوده و هست.

طرح دفاعی مشترک اروپا از جمله اهداف مهم کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.