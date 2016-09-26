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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹

سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان اعلام کرد:

برگزاری ۹۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته نیروی انتظامی در زنجان

برگزاری ۹۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته نیروی انتظامی در زنجان

زنجان- سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان از برگزاری ۹۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته نیروی انتظامی در زنجان خبر داد.

غلامرضا امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر به برنامه های هفته نیروی انتظامی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در این هفته بیش از ۹۰ عنوان برنامه در رده های مختلف ناجا در استان زنجان برگزار می شود و ا ین برنامه ها محتوای آموزشی و آگاهی بخشی دارد.

وی  اظهار کرد: هفته ناجا فرصت خوبی است تا عملکرد و اقدامات یک ساله نیروی انتظامی به مردم ارائه شود.

سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان  گفت: امنیت از آغازین روز زندگی بشر بوده و در این میان مردم رکن اصلی این امنیت هستند و اگر در جامعه ای بسترهای لازم برای امنیت ایجاد نشود جامعه روند توسعه خود را نخواهد داشت و هیچ تلاشی قابل توجه نخواهد بود.

امیدی به برنامه های شاخص هفته ناجا اشاره کرد و افزود: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، تجلیل از کارکنان ناجا، همایش طلایه داران فرهنگ ترافیک، افتتاح طرح های عمرانی، برگزاری نمایشگاه ترافیکی، همایش همیاران پلیس و فرهنگ یاران ترافیک، همایش راهوران محله و غیره از برنامه های مهم  هفته ناجا در استان زنجان است.

وی افزود: برگزاری هماش اصناف و پلیس، برگزاری مانورهای مختلف، صبحگاه مشترک، نمایشگاه فضای مجازی از دیگر برنامه های مهم هفته ناجا در استان زنجان است. 

سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان تاکید کرد: پلیس با تمام توان و امکانات در تحقق و توسعه اقتصاد و فرهنگ در جامعه مدیریت جهادی را در دستور کاری خود دارد.

کد مطلب 3779266

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