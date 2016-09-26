برگزاری ۹۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته نیروی انتظامی در زنجان

غلامرضا امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر به برنامه های هفته نیروی انتظامی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در این هفته بیش از ۹۰ عنوان برنامه در رده های مختلف ناجا در استان زنجان برگزار می شود و ا ین برنامه ها محتوای آموزشی و آگاهی بخشی دارد.

وی اظهار کرد: هفته ناجا فرصت خوبی است تا عملکرد و اقدامات یک ساله نیروی انتظامی به مردم ارائه شود.

سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: امنیت از آغازین روز زندگی بشر بوده و در این میان مردم رکن اصلی این امنیت هستند و اگر در جامعه ای بسترهای لازم برای امنیت ایجاد نشود جامعه روند توسعه خود را نخواهد داشت و هیچ تلاشی قابل توجه نخواهد بود.

امیدی به برنامه های شاخص هفته ناجا اشاره کرد و افزود: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، تجلیل از کارکنان ناجا، همایش طلایه داران فرهنگ ترافیک، افتتاح طرح های عمرانی، برگزاری نمایشگاه ترافیکی، همایش همیاران پلیس و فرهنگ یاران ترافیک، همایش راهوران محله و غیره از برنامه های مهم هفته ناجا در استان زنجان است.

وی افزود: برگزاری هماش اصناف و پلیس، برگزاری مانورهای مختلف، صبحگاه مشترک، نمایشگاه فضای مجازی از دیگر برنامه های مهم هفته ناجا در استان زنجان است.

سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان تاکید کرد: پلیس با تمام توان و امکانات در تحقق و توسعه اقتصاد و فرهنگ در جامعه مدیریت جهادی را در دستور کاری خود دارد.