آدینه محمد سویدانلویی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ۲۷ سپتامبر مصادف با ۶ مهرماه جاری روز جهانی گردشگری نامگذاری شده است، اظهار کرد: به همین مناسبت برنامههای مختلفی با محوریت گردشگری از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان برگزار خواهد شد.
وی به برگزاری مسابقه چای سنتی کندک در روز سهشنبه ۶ مهرماه جاری اشاره کرد و افزود: این مسابقه در منطقه نمونه گردشگری باباامان بجنورد برگزار میشود و عموم شهروندان و مسافران میتوانند در این برنامه شرکت کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان بابیان اینکه برگزاری همایش خانواده بزرگ گردشگری از دیگر برنامههای این روز است، بیان داشت: در این همایش تمام کسانی که در حوزه گردشگری فعالیت دارند اعم از واحدهای پذیرایی، اقامتی، اعضای کارگروه میراث فرهنگی، ستاد اجرایی خدمات سفر و... حضور دارند.
سویدانلویی اضافه کرد: در همایش خانواده بزرگ گردشگری از برترینهای این بخش تجلیل و تقدیر خواهد شد.
وی بازدید رایگان از موزههای خراسان شمالی را از دیگر برنامههای روز جهانی گردشگری در استان برشمرد.
این مسئول عنوان کرد: همچنین تور گردشگری خبرنگاران و آژانسهای گردشگری سراسر کشور در خراسان شمالی برگزار و افراد شرکتکننده از جاذبههای گردشگری استان بازدید میکنند.
نظر شما