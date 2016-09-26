  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۵

پس از یک روز تعویق؛

جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس امروز برگزار می‌شود

جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس امروز برگزار می‌شود

جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با یک روز تعویق عصر امروز در محل این باشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه و هماهنگی های صورت گرفته قرار بود که جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس به منظور بررسی شرایط باشگاه روز گذشته در این باشگاه برگزار شود اما این جلسه با یک روز تاخیر امروز دوشنبه عصر در محل این باشگاه برگزار خواهد شد.

جعفر کاشانی رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس، با تایید مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: روز گذشته قرار بود که جلسه برگزار شود اما من به دلیل مشکلات شخصی و پیگیری برخی کارها روز گذشته نتوانستم در این جلسه حاضر شوم و به همین خاطر جلسه به امروز عصر موکول شد.

کد مطلب 3779270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها