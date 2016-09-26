۱۸ مرکز متادون درمانی در زنجان فعال است

محمد محمدی قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از زیر کمیته‌های مبارزه با مواد مخدر، کمیته فرهنگی و پیشگیری است و در این کمیته برنامه‌های خوبی برای پیشگیری از اعتیاد برگزار می‌شود.

وی تعداد نیروهای آموزش‌دیده در بخش پیشگیری از اعتیاد درمحیط خانواده را طی شش ماهه سالجاری را ۷ هزار و ۸۹۵ نفر،محیط های آموزشی را ۵۵ هزار و ۳۵۹ نفر ، محیط های کاری را ۲۴ هزار و ۳۰۳ نفر و محلات شهری و روستایی را ۱۶۸ هزار و ۸۹۰ نفر اعلام کرد.

محمدی قیداری بر اجرای برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در سال جاری تأکید کرد و گفت: برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در سال جاری با جدیت بیشتری اجرا می‌شود و در این خصوص اجرای برنامه‌های آموزش پیشگیری از اعتیاد طی سال گذشته رشد بیش از ۱۰ درصدی داشته است.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت: طی سال گذشته و شش ماهه سالجاری در راستای پیشگیری از شیوع مواد مخدر در زندان‌ها آموزش مهارت‌های زندگی اجرایی شد.

محمدی قیداری یاد آوشد:۸۵ درصد از کارهای بهزیستی استان زنجان برونسپاری شده است و در این راستا اقدامات خوبی هم انجام گرفته است.

وی گفت: زنجان یکی از استان های پاک در مواد مخدر است و برای حفظ این جایگاه برنامه پیشگیری توسط بهزیستی استان زنجان انجام می شود.

محمدی قیداری تاکید کرد: بهزیستی ۱۵۲ نوع فعالیت دارد و در حوزه پیشگیری از اعتیاد هم ۱۸ مرکز متادون درمانی فعال است و تاکنون ۳ هزار و 8۰۰ نفر از هدمات این مرکز استفاده کرده اند.