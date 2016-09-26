به گزارش خبرنگار مهر، نادر قربانی صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از خانواده های شهدا و ایثارگران که با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و بسیج ادارات سپاه ناحیه خرم آباد در سالن اجلاس امور مالیاتی استان برگزار شد اظهار داشت: دفاع مقدس ادامه انقلاب اسلامی بود چرا که انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی و عقیدتی بوده و جنگ علیه کشور نیز در راستای مقابله با این فرهنگ شکل گرفت.

نادر قربانی افزود: این جنگ به سرکردگی استکبار و صدام شکل گرفت تا مانع صدور و گسترش انقلاب اسلامی شوند اما رهبری امام(ره) و رشادت رزمندگان برگ دیگری از افتخار را در تاریخ ایران رقم زدند.

وی ادامه داد: در این نبرد نباید از نقش بی بدیل زنان و خواهران انقلابی غفلت کرد.

مشاور استاندار لرستان در امور ایثارگران خاطر نشان کرد: در ابتدای جنگ بخشی از کشور توسط دشمن تسخیر شد ولی با رشادتهای رزمندگان نتیجه جنگ به شکل دیگری رقم خورد.

قربانی افزود: امروز هم به رهبری مقام معظم رهبری و با نگاهی به اوضاع کشورهای همسایه در می یابیم که استراتژی ما برای صدور انقلاب تغییر نکرده و در هزار کیلومتر دورتر از سرزمین به مقابله با دشمن پرداخته ایم تا امنیت مردم تامین شود.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یک ضرورت جدی برای جامعه است و برگزاری چنین مراسم هایی نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارد.