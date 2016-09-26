سازوکار همکاری دانشگاه های علوم پزشکی با دانشگاه آزاد ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه آزاد، طی ابلاغیه ای به روسای مناطق آمایشی ۱۰ گانه کشور خواسته شده با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی نسب به ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در منطقه مربوطه اقدام کنند.

باقر لاریجانی، معاون آموزشی وزارت بهداشت بهره برداری همزمان از ظرفیت های بخش دولتی و خصوصی را یکی از راهکارهای موثر در دستیابی به اهداف برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی عنوان کرد و گفت: دانشگاه آزاد بزرگترین نهاد غیردولتی ارائه کننده آموزش علوم پزشکی در کشور است و ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی در این دانشگاه می تواند اثر بسزایی در ارتقای نظام آموزش عالی سلامت داشته باشد.

وی اظهار داشت: مصوبه آمایش سرزمینی در آموزش عالی سلامت چندی پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و در حال حاضر بسترهای اجرایی این طرح با همکاری دست اندرکاران آموزش علوم پزشکی کشور ایجاد شده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: طرح آمایش این امکان را فراهم کرده تا دانشگاه های دولتی و خصوصی ارائه کننده خدمات آموزش علوم پزشکی در قالب مناطق آمایشی با نظام مدیریتی یکپارچه فعالیت کنند.

لاریجانی افزود: تفاهم نامه همکاری در زمینه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی میان وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در شهریورماه سال ۹۵ منعقد شد.

وی عنوان کرد: این تفاهم نامه به منظور ارتقای کیفی آموزش عالی سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی با مدیریت کلان مناطق آمایشی و از طریق همکاری با دانشگاه های علوم پزشکی کشور تنظیم شده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم فراهم شدن بسترهای اجرایی این تفاهم نامه در مناطق آمایشی گفت: این کار علاوه بر ارتقای آموزش علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی زمینه های استفاده از ظرفیت این دانشگاه در اجرای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی کشور را فراهم می کند.