طرح جدید تامین مالی بنگاههای کوچک/پرداخت وام از بودجه بیمه بیکاری

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در ششمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار داشت: اصناف از چند نظر برایمان اهمیت زیادی دارد؛ زیرا به طور مستقیم در جریانات اجتماعی و اقتصادی یکی از مهمترین ارکان محسوب می شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اصناف در الگوسازی و رفتارسازی جامعه بسیار موثر هستند، افزود: شبکه بزرگ اصناف بزرگترین تاثیر را در الگوهای فرهنگی دارند. همچنین نقش اصناف در تحولات تاریخ معاصر کشور بر کسی پوشیده نیست.

ربیعی با اشاره به اینکه ما در بخش تعاون هم با اصناف سر و کار داریم، ادامه داد: حوزه دیگری که ما با اصناف کار داریم مربوط به کودکان بی سرپرست، زنان سرپرست خانوار و گروه های مختلف اجتماعی است که باید مشکلات آنها به دست اصناف حل شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد ما در سال های گذشته کوچک شده بود، گفت: در سال های ۹۳ و ۹۴ سالانه نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شد و همزمان شاهد بودیم که در بخش صنعت کشور در واحدهای بالای ۱۰۰ نفر در سال ۹۴ رشد منفی داشتیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اما سهم بنگاه های کمتر از ۱۰ نفر در اشتغال رشد داشته است و یکی از دلایلی است که ما توانستیم مسئله بیکاری را در کشور هضم کنیم این بوده که بنگاه های خرد و کوچک در کشور سهم زیادی را در اشتغال به دست آوردند.

ربیعی با اشاره به اینکه در اقتصاد کشور ایتالیا رشد اقتصادی کمتر از یک درصد بود و نرخ بیکاری جوانان به ۳۹ درصد رسید و در ایران این نرخ ۲۶ درصد است که سهم بنگاه ها و اصناف ۸۵ درصد در اشتغال بود.

وی با بیان اینکه ۹۶ درصد از بنگاه های ما خرد هستند، افزود: بر اساس سیاست اقتصاد مقاومتی، ما نیازمند رشد اقتصادی هستیم که در آن مردم باید مشارکت کنند. ضمن اینکه اگر به بنگاه های بزرگ هم توجه کنیم می بینیم که زنجیره تامین و توزیع آنها در قالب بنگاه های کوچک است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: شاه‌کلید ایجاد اشتغال، بخش خدمات و خدمات مولد بوده است و در این بخش اصناف نقش زیادی داشتند.

ربیعی با اعلام اینکه ما در حوزه IT و گردشگری تمرکز کرده ایم، اظهار داشت: به مراکز آموزش رسمی هم روی آوردیم، اما سهم آموزش متکی به تحصیل بسیار کم است و ما در اصناف نیازمند آموزش هستیم.

وی، قاچاق کالا را از عوامل مهم ضربه زننده به اقتصاد دانست و گفت: صندوق سرمایه گذاری تعاون و بانک توسعه تعاون در خدمت اصناف است و گروه های مختلف می توانند از تسهیلات این نهادهای مالی استفاده کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص بازرسی اصناف خاطرنشان کرد: ما آمادگی داریم که بازرسی را به اصناف واگذار کنیم و آموزش‌های لازم را هم می دهیم و می توان طبق تفاهم نامه ای این وظیفه را به اتاق اصناف محول کرد.

ربیعی با تاکید بر اینکه اصناف می توانند در هیات های تشخیص نماینده داشته باشند، گفت: ۵ هزار هیات تشخیص در کشور داریم که اتاق اصناف می تواند در آنها نماینده داشته باشد.

وام جدید برای بنگاههای کوچک

وی با اعلام اینکه اتاق اصناف یک تبادل اطلاعات با روابط کار و تامین اجتماعی ایجاد کند، اظهار داشت: یک طرحی داریم که فعلا در مرحله پیشنهاد است، اما بر این اساس قصد داریم که با بانک رفاه مذاکره داشته باشیم تا با بهره گیری از پول بیمه بیکاری و نرخ سود ۱۸ درصد یک وام ارزان تر را برای نقدینگی بنگاه های کوچک فراهم کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما سالانه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول در حوزه بیمه بیکاری تامین می کنیم و طبق قانون هم باید این افراد را به بنگاه ها معرفی کنیم.

ربیعی گفت: باید برخی بخش ها که اشتغال زایی بیشتر دارند را تقویت کنیم.

وی با اشاره به اینکه در بخش بیمه ها یک قیمت مقطوع داریم که در اتاق اصناف می توانیم به تفاهم برسیم، خاطرنشان کرد: من امیدوارم رشد اقتصادی در کشور به بیش از ۵ درصد هم افزایش یابد.