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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴

اخبار کوتاه ورزشی استان قزوین؛

دونده تاکستانی در رقابت های ساحلی قهرمانی آسیا سوم شد

دونده تاکستانی در رقابت های ساحلی قهرمانی آسیا سوم شد

قزوین- سبحان طاهرخانی در رقابت های ساحلی قهرمانی آسیا در ماده پرش طول به مقام سوم دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سبحان طاهرخانی بعد از ورزشکاران چین و ویتنام به مدال برنز دست یافت.

دونده تاکستانی در رقابت های دوره قبل به نشان طلا دست یافته بود.

رقابت ها تنیس خاکی منطقه ٥ در قزوین برگزار می شود

در این رقابت ها ٣٢ بازیکن از استان های تهران، آذربایجان شرقی، قزوین، البرز، اصفهان، مازندران، سمنان، گیلان، یزد، همدان و لرستان رقابت می کنند.

این رقابت ها طی یک هفته در مجموعه آکادمی تنیس مینودر برگزار می شود.

دعوت تکواندو کار استان به اردوی تیم ملی نوجوانان

نگار پورجمالی با نظر  فاطمه صفرپور سرمربی تیم ملی تکواندو نوجوانان به اردوی آماده سازی فراخوانده شد.

نگار پورجمالی نشان طلای نونهالان آسیا و  برنز جهان را در کارنامه دارد و بخاطر بازی های خوب در لیگ برتر نوجوانان به اردوی تیم ملی دعوت شد.

تیم‌ ملی تکواندو  نوجوانان خود را برای شرکت در مسابقات جهانی کانادا آماده می کند.

درخشش کشتی گیر استان در رقابت های ساحلی قهرمانی کارگران کشور

در پایان این رقابت ها تیمور گنج علیا در دسته منهای ۷۰ کیلوگرم به مقام قهرمانی دست یافت.

این رقابت ها با شرکت کشتی گیران سراسر کشور در انزلی برگزار شد.

تیم منتخب به رقابت های جهانی لتونی در سال آینده اعزام می شود.

کد مطلب 3779285

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