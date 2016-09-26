ثبت بیش از ۱۴۱ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل حمل و نقل و پایانه های مسافربری استان البرز، سید یعقوب میر کتولی با اعلام این خبر گفت: در فصل تابستان سال جاری ۱۴۱ میلیون و ۵۸ هزار و ۸۴۷ تردد توسط ۴۲ دستگاه تردد شمار نصب شده در محورهای ارتباطی استان ثبت شده است.

وی موقعیت استان البرز به لحاظ قرار گرفتن در مسیر ارتباطی استان های غربی، شمالی و شمال غربی کشور را یکی از دلایل عمده تردد بالا در این استان برشمرد و گفت: میزان تردد ثبت شده در فصل تابستان جاری در البرز نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۴.۴ درصدی برخوردار بوده است.

مدیر کل حمل نقل و پایانه های استان البرز ادامه داد: از ۱۰۰ درصدتردد ثبت شده در استان ۵.۱۰ درصد متعلق به وسایل نقلیه سنگین و مابقی وسایل نقلیه سبک بوده است.

میرکتولی بیشترین تردد روزانه ثبت شده طی سه ماه تابستان را متعلق به روز شنبه سیزدهم شهریورماه با ثبت یک میلیون و ۶۷۸ هزار تردد اعلام کرد و گفت: روزهای شنبه پرتردد ترین روزهای ماه بوده است.

وی درخصوص وضعیت ترددهای ثبت شده به تفکیک محورهای ارتباطی استان، گفت: بیشترین تردد ثبت شده در این ایام مربوط به محور کرج - تهران بوده است و محور نظرآباد - اشتهارد نیز کمترین ثبت تردد را داشته است.

میرکتولی گفت: مرکز مدیریت راه های استان البرز در ایام سفرهای تابستانی به صورت مداوم با تهیه و تحلیل اطلاعات از تجهیزات حمل و نقل هوشمند نصب شده در جاده های استان از جمله تردد شمارها، دوربین های نظارت تصویری، دوربین های ثبت تخلفات، سیستم تعیین میانگین سفر و غیره وضعیت ترافیکی را به مسافران و همچنین نهادهای مربوطه گزارش کرده است.