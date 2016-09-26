نشست خبری جشنواره هنر وخلاقیت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از سایت «هنر و مدرسه»، پوستر اولین جنشواره هنر و خلاقیت و کتاب هفت خوان زیبانویسی، پیش از ظهر امروز دوشنبه ۵ مهرماه در محل موسسه فرهنگی هنری تبیان برگزار شد.

در ابتدای این برنامه الناز فطیرخورانی مدیر مرکز یادگیری تبیان به معرفی سایت هنر و مدرسه پرداخت و رضا تبریزی مولف کتاب هفت خوان زیبانویسی و تامین کننده محتوای جشنواره هنر و خلاقیت، گفت: من ۲۶ سال است که با مدارس همکاری می کنم و می دانم که جای زیبایی و ارائه کار زیبا در مدارس ما خالی است. در حالی که در کشورهای پیشرفته می گویند بچه ها باید از سنین پایین مهارت و راه های کسب آن را بیاموزند.

وی افزود: خوشبختانه در ۲ سال گذشته کارگروه های قوی در موسسه تبیان تشکیل شده و راهکارهای این کارگروه به صورت علمی و عملی در مدارس اجرا شد که نتایج پژوهشسرای تهران گواه این نتایج است. ما باید به بچه ها بیاموزیم که هنر را نه فقط به خاطر زیبایی بلکه به عنوان یک زبان مورد استفاده قرار دهند. با همین رویکرد ۴ مهارت را برای بچه های دوره دبستان طراحی کرده ایم که در کتاب هفت خوان زیبانویسی و جشنواره هنر و خلاقیت مورد توجه هستند: ۱ ـ مهارت نوشتن ۲ ـ رنگ آمیزی ۳ ـ تا کردن ۴ ـ برش زدن و ساخت کاردستی؛ چاپ ۳ میلیون جلد کتاب با چنین محتواهایی نشان می داد که مدارس ما نیازمند این آثار هستند. بنابراین کتاب هفت خوان زیبانویسی برای رفع این نیاز امروز از چاپخانه خارج شد.

این محقق در بخش دیگری از سخنانش گفت: متاسفانه وقتی بچه های ما به مدرسه می روند، بالای دفترشان می نویسیم زیبا بنویسید. ولی هیچ معیاری را برای زیبانویسی به آنها نشان نمی دهیم. نستعلیق عروس خط‌های اسلامی است ولی ما هنوز این خط را که خط ملی کشورمان است نمی شناسیم. ‌

در ادامه فطیرخورانی گفت: اولین جشنواره هنر و خلاقیت دی ماه امسال برگزار می شود و آثار دانش آموزان در چهار بخشی که در سایت هم معرفی شده اند، بررسی خواهد شد. آثار برتر ضمن گرفتن جایزه به مدت ۳ روز در یک نمایشگاه به نمایش در می آیند. برای تامین محتوای این جشنواره هم کتاب هفتخوان و یک اپلیکیشن مجازی هم طراحی شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: هر شرکت کننده در این جشنواره می تواند ۳ اثر در هر بخش ارسال کند و مدت ارسال آثار تا آذرماه است.

تبریزی نیز در بخش پایانی این برنامه درباره کتاب هفت خوان زیبانویسی گفت: این کتاب درباره ۴ مهارتی که به آنها اشاره شد، هفت مرحله را پیش روی بچه ها می گذارد و مخاطب اصلی آن بچه های پیش دبستانی هستند. به این ترتیب در ۷ مرحله و ۷ ماه بچه ها مراحل اجرایی طرح هنر و خلاقیت را می گذرانند و در انتهای هر ماه مورد ارزیابی قرار می گیرد. من قبل از این کتاب، ۲۷ اثر دیگر چاپ کرده ام اما با این کتاب دست خانواده و دانش آموزان برای آموزش مهارت به آنها بازتر است.

این مولف در پایان سخنانش گفت: از سالهای پیش بخشی به نام کلاس های فوق برنامه در مدارس ما وجود دارد که متاسفانه هیچ وقت معیار و میزان مشخصی برای آن نداشته ایم و باید خلاء این کلاس ها در مدارس برطرف شود.