به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فاطمی صبح دوشنبه در ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی خراسان جنوبی اظهار کرد: تاکنون مناسب‌سازی در ۳۲ اداره شهرستان خوسف انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۱۱ اداره در انتظار مناسب‌سازی هستند، گفت: برخی از ادارات برای دسترسی عموم مردم در حاشیه خیابان‌های اصلی و در طبقه دوم هستند.

فاطمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای مناسب‌سازی شهری بیان کرد: خط کشی عابر پیاده، مناسب‌سازی ورودی شهرداری و پارک ها و دیگر اماکنی که موردنیاز مردم است، از جمله اقدامات انجام شده است.

فرماندار قاین هم در این جلسه با بیان اینکه در این شهرستان اقدامات شایانی در راستای مناسب‌سازی شهری انجام شده است، گفت: طی دو سال گذشته بیش از ۶۰۰ مورد بازدید از مکان‌های عمومی و ادارات انجام شده است.

بهمن کهن ترابی کمبود اعتبار را از جمله مشکلات موجود برای مناسب‌سازی دانست و گفت: برای رفع این مشکل، آن دسته از دستگاه‌هایی که ارباب‌رجوع بیشتری دارند در اولویت قرار گرفتند.

وی با اشاره به خدمات انجام‌شده با جامعه معلولان، بیان کرد: پیش‌بینی مکان‌های مخصوص این قشر در داروخانه‌ها و پارک ها از جمله اقدامات انجام شده است.

کهن ترابی مناسب‌سازی پیاده‌روها و ادارات را از دیگر اقدامات انجام‌شده دانست و گفت: قدیمی بودن ساختمان برخی از ادارات از دیگر مشکلات موجود در مناسب‌سازی است.