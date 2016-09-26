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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴

سرپرست میراث فرهنگی سرعین خبر داد؛

سرود ویژه شهر گردشگری سرعین ساخته می‌شود

سرود ویژه شهر گردشگری سرعین ساخته می‌شود

سرعین – سرپرست اداره میراث فرهنگی سرعین از آغاز ساخت سرود ویژه برای این شهرستان گردشگری همزمان با روز جهانی جهانگردی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی اردبیل، جهانگیر شهبازی با اعلام این خبر اضافه کرد: هم اکنون ساخت سرود ویژه سرزمین چشمه های بهشتی شهر توریستی سرعین به عنوان یکی از مقاصد اصلی سفر در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه شهر سرعین یکی از چهارده شهر نمونه گردشگری ایران نیاز به یک شناسنامه و برند گردشگری دارد، ادامه داد: بر این اساس ضرورت ساخت سرود ویژه شهر سرعین بیش از پیش احساس می شود.

سرپرست اداره میراث فرهنگی سرعین افزود: سرود ویژه سرعین متضمن آداب و رسوم مردم این شهرستان، سنت مهمان نوازی، غذاهای محلی و مراکز آب درمانی و اقامتی و سفر خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای ساخت این سرود تا جای ممکن از هنرمندان بومی استان استفاده خواهد شد، یادآور شد: به مناسبت روز جهانی جهانگردی مقدمات ساخت سرود ویژه شهر سرعین آغاز شده و پیش بینی می شود در صورت تامین اعتبار تا دهه فجر امسال تهیه و رونمایی شود.

کد مطلب 3779295
محمد میرزایی ناطق

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