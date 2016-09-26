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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴

طی حکمی از سوی فرید فرخنده‌کیش

فرنوش حبیب‌نژاد سرپرست روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران شد

فرنوش حبیب‌نژاد سرپرست روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران شد

طی حکمی از سوی  فرید فرخنده‌کیش، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران، فرنوش حبیب نژاد به سمت سرپرست روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه ۳ مهرماه در جریان مراسم تودیع و معارفه مدیر روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های سهیلا عسکری مدیر سابق روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، طی حکمی از سوی فرید فرخنده‌کیش، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران، فرنوش حبیب نژاد به سمت سرپرست روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: «با توجه به تجربه، تعهد و شناختی که از سرکار عالی وجود دارد، بدین‌وسیله به سمت سرپرست روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران منصوب می‌شوید. امید است با درایت و حساسیت ویژه نسبت به انجام وظیفه در این سمت مهم، موفق و کوشا باشید. شایان ذکر است برنامه‌ریزی دقیق و منسجم و ارتباط شایسته با مؤثرین حوزه رسانه و ارائه گزارش آماری منظم، همچنین تکریم مراجعه‌کنندگان از اهم وظایفی است که انتظار می‌رود با حضور شما و همکاران گرامی‌تان به نحو شایسته‌ای انجام پذیرد.»

کد مطلب 3779297

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