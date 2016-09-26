به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه ۳ مهرماه در جریان مراسم تودیع و معارفه مدیر روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های سهیلا عسکری مدیر سابق روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، طی حکمی از سوی فرید فرخنده‌کیش، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران، فرنوش حبیب نژاد به سمت سرپرست روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: «با توجه به تجربه، تعهد و شناختی که از سرکار عالی وجود دارد، بدین‌وسیله به سمت سرپرست روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران منصوب می‌شوید. امید است با درایت و حساسیت ویژه نسبت به انجام وظیفه در این سمت مهم، موفق و کوشا باشید. شایان ذکر است برنامه‌ریزی دقیق و منسجم و ارتباط شایسته با مؤثرین حوزه رسانه و ارائه گزارش آماری منظم، همچنین تکریم مراجعه‌کنندگان از اهم وظایفی است که انتظار می‌رود با حضور شما و همکاران گرامی‌تان به نحو شایسته‌ای انجام پذیرد.»