آمادگی برای تردد ۵۰ هزار زائر اربعین از مرز سومار

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی امروز دوشنبه در جلسه ستاد برنامه ریزی، مدیریت و ساماندهی زوار اربعین حسینی که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: پیش بینی می‌شود قریب به ۵۰ هزار زائر از ۳ استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه اربعین امسال از مرز سومار به زیارت عتبات عالیات مشرف شوند.

وی عشق و مودت اهل بیت(ع) را فراگیر و خاص همه ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) دانست و گفت: محبت اهل بیت(ع) به شیعیان اختصاص ندارد و اهل تسنن و پیروان سایر ادیان نیز از ارادتمندان سرور و سالار شهیدان و ائمه معصوم (ع) هستند.

استاندار کرمانشاه بر ایجاد بسترهای لازم برای زوار اربعین حسینی در استان تاکید کرد و گفت: موقعیت مرزی و همجواری به کشور عراق ظرفیت و پتانسیلی مهم برای توسعه استان است.

رازانی تردد زوار اربعین حسینی از مرزهای استان را ظرفیتی مهم برای گام برداشتن در مسیر توسعه استان دانست و گفت: باید از این ظرفیت نهایت استفاده را به عمل آوریم.

وی با بیان اینکه همه ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت(ع) آرزوی زیارت کربلای معلی را دارند، گفت: دولت عراق با رسمی شدن مرز سومار موافقت کرده و این مهم در دستور کار ایران و عراق قرار دارد.

رازانی با اشاره به اینکه برای اربعین امسال امکان تردد زوار ۳ استان از مرز سومار فراهم می‌شود، گفت: باید تلاش شود تا این ظرفیت افزایش یابد و سال آینده زوار ۱۶ استان معادل ۵۱ درصد زائران کشور امکان عبور از مرز سومار را داشته باشند.