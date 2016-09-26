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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۸

استاندار کرمانشاه مطرح کرد:

آمادگی برای تردد ۵۰ هزار زائر اربعین از مرز سومار

آمادگی برای تردد ۵۰ هزار زائر اربعین از مرز سومار

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه گفت: آمادگی برای عبور ۵۰ هزار زائر اربعین حسینی از طریق مرز سومار در این استان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی امروز دوشنبه در جلسه ستاد برنامه ریزی، مدیریت و ساماندهی زوار اربعین حسینی که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: پیش بینی می‌شود قریب به ۵۰ هزار زائر از ۳ استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه اربعین امسال از مرز سومار به زیارت عتبات عالیات مشرف شوند.

وی عشق و مودت اهل بیت(ع) را فراگیر و خاص همه ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) دانست و گفت: محبت اهل بیت(ع) به شیعیان اختصاص ندارد و اهل تسنن و پیروان سایر ادیان نیز از ارادتمندان سرور و سالار شهیدان و ائمه معصوم (ع) هستند.

استاندار کرمانشاه بر ایجاد بسترهای لازم برای زوار اربعین حسینی در استان تاکید کرد و گفت: موقعیت مرزی و همجواری به کشور عراق ظرفیت و پتانسیلی مهم برای توسعه استان است.

رازانی تردد زوار اربعین حسینی از مرزهای استان را ظرفیتی مهم برای گام برداشتن در مسیر توسعه استان دانست و گفت: باید از این ظرفیت نهایت استفاده را به عمل آوریم.

وی با بیان اینکه همه ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت(ع) آرزوی زیارت کربلای معلی را دارند، گفت: دولت عراق با رسمی شدن مرز سومار موافقت کرده و این مهم در دستور کار ایران و عراق قرار دارد.

رازانی با اشاره به اینکه برای اربعین امسال امکان تردد زوار ۳ استان از مرز سومار فراهم می‌شود، گفت: باید تلاش شود تا این ظرفیت افزایش یابد و سال آینده زوار ۱۶ استان معادل ۵۱ درصد زائران کشور امکان عبور از مرز سومار را داشته باشند.

کد مطلب 3779300

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