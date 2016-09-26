سوریه در صف مقدم مبارزه با تروریسم قرار دارد/ آمریکا فریبکاری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با هدیه خلف عباس گفت: امروز خرسندیم که رئیس پارلمان سوریه به ایران تشریف آوردند. ایشان اخیراً به عنوان رئیس پارلمان سوریه انتخاب شدند.

حمایت سوریه از ایران در دفاع مقدس را فراموش نمی کنیم

وی ادامه داد: کشور سوریه، کشور دوست و برادر ما است که در شرایط سخت دفاع مقدس در زمان مرحوم حافظ اسد حامی ایران بود. ما فراموش نمی کنیم.

لاریجانی ادامه داد: امروز سوریه در خط مقدم مبارزه با تروریسم فعال است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جلسه مشترک با رئیس مجلس نمایندگان سوریه در خصوص وضعیت این کشور در مبارزه با تروریسم بحث و گفتگو شد، اظهار داشت: اطلاعات خوبی را خانم هدیه خلف عباس ارائه دادند و در مورد همکاری های دو کشور در بین المجالس و بین المجالس اسلامی در راستای افزایش همکاری ها رایزنی کردیم.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی از ابتدای مسائلی که در سوریه شکل گرفت معتقد بود که راه حل مشکل سوریه راه حل سیاسی است نه راه حل نظامی؛ اما برخی کشورها در صحنه بین المللی و منطقه ای آتش این بحران را افروختند.

فریب کاری آمریکا برای آتش بس در سوریه

لاریجانی با اشاره به توافق اخیر آمریکا و روسیه گفت: حتی اخیراً هم که آمریکا داشت سر عقل می آمد که توافقی به نفع سوریه صورت بگیرد، فریبکاری کردند و با بمباران ارتش سوریه نشان دادند که کاملاً در راستای حمایت از جریان تروریستی عمل می کنند و به دروغ شعار مبارزه با تروریسم را سر می دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات برخی کشورهای منطقه مبنی بر اینکه برای تعمیق دموکراسی، بحران هایی را در سوریه ایجاد کرده ایم، گفت: برخی کشورهای منطقه ای حرفها را می زنند که حتی تجربه یک انتخاب در کشورشان ندارند.

وی تصریح کرد: تعمیق دموکراسی در یک کشور با بحران آفرینی امنیتی امکان پذیر نیست. باید شرایط برای تعمیق دموکراسی فراهم شود.

لاریجانی ابراز امیدواری کرد: بعد از تجربه ۵ سال بحران در سوریه، امروز مجامع بین المللی متوجه شده باشند که تروریسم فقط به سوریه اختصاص ندارد و این بحران می تواند در اروپا و آمریکا هم مسئله ساز باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی مسئله تروریسم را مسئله جهانی خواند و اظهارداشت: باید ریشه های تروریسم از بین برود. غرب نمی تواند رفتار دوگانه داشته باشد، از یک سو با تروریسم در کشور خودش مبارزه کرده و از سوی دیگر در سوریه آتش تروریسم را برافروخته کند.

مبارزه با تروریسم با بیانیه امکان پذیر نیست

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با تروریسم با بیانیه امکان پذیر نیست، اظهارداشت: باید در میدان عمل اقدامات واقعی انجام شود.

لاریجانی با اشاره به تلاش های جمهوری اسلامی برای مبارزه با تروریسم در عراق و سوریه گفت: جمهوری اسلامی در عراق به درخواست دولت عراق به کمک آنها شتافت و داعش را تا حد زیادی به عقب نشاند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سوریه هم به درخواست دولت سوریه به کمک آنها پرداخت و امروز شرایط در آن کشور بهتر است.

وی ابراز امیدواری کرد: بحران امنیتی در منطقه با هماهنگی، رفتار درست و واقع بینانه کشورها به راه حل برسد.

لاریجانی در پایان گفت: امیدواریم سفر رئیس پارلمان سوریه، سفر موفقی باشد که به دوستی بیشتر دو ملت بیانجامد.

رئیس مجلس سوریه: از حمایت‌ سیاسی و نظامی ایران سپاسگزاریم

همچنین هدیه خلق عباس نیز در این نشست خبری گفت: با تشکر فراوان از جناب آقای لاریجانی به خاطر دعوت سخاوتمندانه ایشان برای دیدار از ایران و با تشکر فراوان از ملت، دولت و به ویژه مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای و رئیس جمهور آقای روحانی.

وی ادامه داد: اگر حمایت های جمهوری اسلامی ایران نبود، ما به عنوان کشور و ملت سوریه قادر به مقاومت نبودیم.

رئیس مجلس نمایندگان سوریه از حمایت های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران سپاسگزاری کرد.

هدیه خلق عباس با اشاره به اظهارات علی لاریجانی مبنی بر حمایت های سوریه از ملت ایران در جریان دفاع مقدس اظهار داشت: از محروم حافظ اسد سوال شد چرا تا این حد از ایران حمایت می کنید؟ پاسخ داد ما امروز به عنوان یک برادر در کنار برادرانمان در جمهوری اسلامی ایستاده ایم و از آنها حمایت می کنیم. روزی خواهد رسید که تنها برادری که در کنار ملت سوریه خواهد ایستاد، برادران ما در جمهوری اسلامی هستند.

وی تصریح کرد: از برادران دیگرمان نمی خواهیم از ما حمایت کنند. اگر به ما خیری نمی رسانند به ما شر نرسانند. نظر من با عربستان سعودی، قطر و ترکیه است.

رئیس مجلس نمایندگان سوریه ادامه داد: دیدارهای ما مثمرثمر بود و مطالب بسیار مهمی به خصوص در زمینه مبارزه با تروریسم مطرح شد. جنگ تروریسم بیش از ۵ سال توسط بیش از ۸۰ کشور به ما تحمیل شده و سوریه در جبهه های مختلف وارد مبارزه شده است.

هدیه خلق عباس اظهار داشت: سوریه دارای تمدن، فرهنگ و اماکن زیبا و دیدنی بود که در ۵ سال جنگ ویران شد.

وی افزود: هر وقت ما پیروزی در سوریه به دست می آوریم، شاهد اقدامات آمریکا برای از بین بردن آن هستیم.

رئیس مجلس نمایندگان سوریه تصریح کرد: آمریکا مدعی مبارزه با تروریسم است اما با تروریست ها مشارکت می کند که حمله اخیر جنگنده های این کشور به ارتش سوریه شاهد این مدعا است.

وی اظهار داشت: آمریکا مدعی است که این حملات به اشتباه صورت گرفته، اما چگونه اشتباهی است که ۴۵ دقیقه هواپیماهای آمریکایی در منطقه پرواز کردند البته دلایل دیگری هم داریم که ثابت می کند آمریکایی ها اقدامات جهت دار در حمایت از تروریسم انجام داده است.

هدیه خلق عباس با اشاره به پیروزی های اخیر ارتش سوریه در برابر تروریست ها گفت: پیروزی های خوبی به خصوص در حومه حلب به دست آورده ایم که آمریکا اقداماتش را علیه ما تشدید کرده است.

رئیس مجلس نمایندگان سوریه با اشاره به تلاش های سیاسی و نظامی سوریه برای حل بحران این کشور خاطرنشان کرد: در زمینه نظامی به پیروزی هایی دست یافتیم و اقدامات سیاسی هم برای آشتی و مصالحه دنبال می کنیم.

وی افزود: ما در حقیقت کشوری هستیم که دارای حاکمیت هستیم و رئیس جمهور داریم که منتخب ملت سوریه است و مورد محبت ملت قرار دارد. ۶ سال مقاومتش گواه این موضوع است.

هدیه خلق عباس در پایان اظهار داشت: سرنوشت سوریه در دستان ملت سوریه است.