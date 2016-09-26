طراحی بسته جدید برای رونق صنوف/ اصناف شهرک صنعتی تاسیس کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی در ششمین اجلاس دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران گفت: در طرح رونق تولید، سهم اصناف محفوظ است و ما جلساتی را در وزارت صنعت در این خصوص برگزار کردیم و یک بسته جدید را طراحی کرده ایم؛ طرح رونق تولید که تاکنون به اجرا رسیده شامل واحدهای کوچک و متوسطی می شود که مشکل مالی داشتند.

وی افزود: ما در چند سال گذشته وضعیت نرمالی نداشتیم و کشور با مشکلاتی مانند تحریم، افزایش نرخ ارز و رکود جهانی روبرو بود بنابراین نمی توان انتظار داشت مشکلات اقتصادی کشور در زمان کوتاهی حل شود، اما رشد خوبی نسبت به گذشته داشتیم.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید با اعلام اینکه مصرف برق صنعتی به طور میانگین ۴ درصد در کشور افزایش داشته است، اظهار داشت: این به معنای رونق تولید است البته دولت در این موضوع جدی بوده و یکی از دغدغه های ما افزایش آمار تولید است.

رحمانی با اشاره به اینکه امروز ۱۰ هزار واحد از اعتبارات و تسهیلات بانکی پیش بینی شده در طرح رونق تولید استفاده کردند، گفت: قرار بود در ابتدا برای ۷ هزار و ۵۰۰ واحد این تسهیلات در نظر گرفته شود، اما الان پروژه های بیشتری در بانک در حال رسیدگی است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید به تحریک تقاضا به عنوان یکی دیگر از عوامل رونق بازار اشاره کرد و گفت: بر این اساس توافقاتی را با بانک مرکزی داشتیم همچنین کارت های اعتباری جدیدی هم که ابلاغ شده ، در همین راستا است.

رحمانی اقتصاد مقاومتی را راهبرد کلان کشور برای آینده دانست و اظهار داشت: از اصناف درخواست داریم که تاسیس شهرک های صنعتی را جدی بگیرند به خصوص در شهرهای بزرگ؛ زیرا یکی از برنامه های ما ساماندهی بازار شهرهای بزرگ است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال ساماندهی بازار سوغات در خراسان از برنامه های ما است زیرا دیدیم که ۹۰ درصد از اجناس این بازار خارجی است بنابراین آن را در شورای اداری استان مطرح کردیم و الان هم اعلام می کنیم که اصناف وارد تاسیس شهرک های صنعتی و تولیدی شوند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید اظهار داشت: طی حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت رئیس اتاق اصناف ایران به عنوان عضو ستاد اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه منصوب شده است.