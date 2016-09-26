  1. استانها
  2. بوشهر
۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۳

رئیس سازمان برنامه وبودجه استان بوشهر:

۱۳۰۰ نفر برای اجرای سرشماری اینترنتی در استان بوشهر ثبت‌نام کردند

۱۳۰۰ نفر برای اجرای سرشماری اینترنتی در استان بوشهر ثبت‌نام کردند

بوشهر- رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر گفت: هزار و ۳۰۰ نفر برای اجرای سرشماری اینترنتی در استان ثبت نام کردند که از این تعداد ۲۹۰ نفر انتخاب می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض پور صبح دوشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر اظهار داشت: هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن از سوم مهرماه در کشور آغاز شد، خروجی این سرشماری برای برنامه ریزی کشور مهم است.

وی افزود: استان بوشهر نیز برای برنامه‌ریزی نیازمند داده‌های به روز و این اطلاعات است که می طلبد همه مدیران اهتمام ویژه به این موضوع داشته باشند.

عوض پور بیان کرد: تا کنون نشست های متعددی و هماهنگی های مختلفی در استان با دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران شهرستان‌ها صورت گرفته و شرایط خوبی در سطح استان فراهم شده است.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های اینترنتی در استان تقویت شده است، ادامه داد: ۵۰۰ عوامل اجرایی در سطح استان در این طرح مشارکت می‌کند.

عوض‌پور خاطرنشان کرد: برای  ثبت‌نام سرشماری اینترنتی هزار و ۳۰۰ نفر وارد سامانه شدند که از این تعداد ۲۹۰ مامور در سطح استان در این امر مهم همکاری می کنند.

وی گفت: در حال حاضر شرایط مطلوبی در استان بوشهر فراهم شده که تلاش داریم مشارکت بالایی در سرشماری اینترنتی داشته باشیم.

عوض‌پور با تقدیر از تلاش‌های همه فرمانداران استان یادآور شد: تا کنون اطلاع رسانی و هماهنگی خوبی در سطح استان صورت گرفته است.

کد مطلب 3779313

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها