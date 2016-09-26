به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض پور صبح دوشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر اظهار داشت: هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن از سوم مهرماه در کشور آغاز شد، خروجی این سرشماری برای برنامه ریزی کشور مهم است.

وی افزود: استان بوشهر نیز برای برنامه‌ریزی نیازمند داده‌های به روز و این اطلاعات است که می طلبد همه مدیران اهتمام ویژه به این موضوع داشته باشند.

عوض پور بیان کرد: تا کنون نشست های متعددی و هماهنگی های مختلفی در استان با دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران شهرستان‌ها صورت گرفته و شرایط خوبی در سطح استان فراهم شده است.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های اینترنتی در استان تقویت شده است، ادامه داد: ۵۰۰ عوامل اجرایی در سطح استان در این طرح مشارکت می‌کند.

عوض‌پور خاطرنشان کرد: برای ثبت‌نام سرشماری اینترنتی هزار و ۳۰۰ نفر وارد سامانه شدند که از این تعداد ۲۹۰ مامور در سطح استان در این امر مهم همکاری می کنند.

وی گفت: در حال حاضر شرایط مطلوبی در استان بوشهر فراهم شده که تلاش داریم مشارکت بالایی در سرشماری اینترنتی داشته باشیم.

عوض‌پور با تقدیر از تلاش‌های همه فرمانداران استان یادآور شد: تا کنون اطلاع رسانی و هماهنگی خوبی در سطح استان صورت گرفته است.