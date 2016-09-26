ارزیابی کمی و کیفی مدارس خراسان شمالی با تیم بازرسی پروژه مهر

حسین فروزمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم ارزیابی پروژه مهر وزارت آموزش‌وپرورش متشکل از سعید خسروی معاون مدیرکل تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش و اعضای کارشناسی بودند که از مدارس بازدید و خدمات مدارس را به‌منظور آغاز سال تحصیلی جدید موردبررسی قراردادند.

مسئول تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش خراسان شمالی افزود: در این ارزیابی، میزان آمادگی مدارس در سال تحصیلی جدید و نقاط قوت و ضعف‌های موجود در مدارس نیز موردبررسی قرار گرفت.

وی بیان کرد: در این ارزیابی چگونگی عملیاتی شدن اقدامات زیرمجموعه کمیته‌های پنج‌گانه پروژه مهر در مدارس استان توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار گرفت.

این مسئول تصریح کرد: این ارزیابی بر اساس معیارها، شاخص‌ها و برنامه‌های تدوین‌شده پروژه مهر اجرا شد و پس از اعلام نظر کارشناسان کاستی‌ها و نواقص رفع می‌شود.

کارشناس مسئول تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش استان با اشاره به اینکه ارزیابی مدارس دراستان از روز شنبه سوم مهرماه آغاز شد، تصریح کرد: طی دو روز تیم نظارت مدارس در خراسان شمالی مورد بازرسی قرار گرفت.