تحصیل بیش از ۴۵۰۰ دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه شهید باهنر

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نهمین جشنواره دانشجویی «حرکت» در دانشگاه شهید باهنر کرمان با حضور دکتر سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و دکتر فضل‌الله ایرجی مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم برگزار شد.

دکتر محمدعلی طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان با ارائه گزارشی از وضعیت این دانشگاه گفت: دانشگاه شهید باهنر کرمان بیش از ۱۴ هزار دانشجو دارد که بیش از یک هزار نفر از آنها در دوره دکترای تخصصی و بیش از ۳۵۰۰ نفر از آنها در دوره کارشناسی ارشد مشغول تحصیل هستند.

وی ادامه داد: در دوره‌های تحصیلات تکمیلی این دانشگاه بیش از ۲۰۰ رشته گرایش وجود دارد و بیش از ۶۵۰ عضو هیأت علمی در این دانشگاه مشغول به فعالیت هستند که ۱۰۰ نفر از آنها استاد تمام هستند.

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان افزود: در حال حاضر ۶۵ انجمن علمی، ۱۸ کانون علمی فرهنگی، ۹ تشکل اسلامی، ۸۵ نشریه دارای مجوز و ۴۵ نشریه فعال در دانشگاه شهید باهنر کرمان وجود دارد.

طاهر تصریح کرد: ۶۵۰۰ نفر عضو تشکل‌های اسلامی این دانشگاه هستند و در سال گذشته ۶۷۰ برنامه فرهنگی اجتماعی در این دانشگاه اجرا شده است. در سه سال اخیر بیش از ۴۲۰۰ مقاله علمی پژوهشی این دانشگاه در مجلات معتبر و بیش از ۱۳۰۰ مقاله در ISI چاپ شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این میان دانشجویان انجمن‌های علمی بیشترین هماهنگی را با اهداف آموزش عالی دارند و اعضای انجمن‌های علمی، ارزشمندترین سرمایه‌های دانشگاه هستند.

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: حمایت از انجمن‌های علمی را وظیفه خود می‌دانیم چرا که این انجمن‌ها به دنبال تبدیل اندیشه به دستاورد هستند و یکی از برنامه‌های دانشگاه، حمایت ویژه از انجمن‌ها است.

در ادامه محمدصادق بصیری معاون فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به نهمین جشنواره دانشجویی «حرکت» که در این دانشگاه در حال برگزاری است، گفت: بیش از ۷۰۰ غرفه دانشجویی و ۷۰ غرفه فن‌بازار در نهمین جشنواره «حرکت» شرکت داشتند، دانشگاه بیش از ۶ ماه بود که درگیر آمادگی خود برای این جشنواره بود و در این زمینه از تمام نهادها و ارگان‌های استان کرمان کمک گرفته شد.