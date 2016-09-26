به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت اردبیل حجت مدنی با اعلام این خبر تصریح کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری ۱۰۴ میلیون متر مکعب CNG مصرف شده است.

وی افزود: در مقایسه با میزان مصرف مدت مشابه سال گذشته که ۹۴ میلیون متر مکعب بود، میزان مصرف ۱۰.۳ درصد افزایش یافته است.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه اردبیل متذکر شد: افزایش مصرف CNG به منزله کاهش میزان مصرف بنزین و صرفه‌جویی در آن است.

به گفته مدنی در شهریورماه امسال نیز ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب CNG مصرف شد که به نسبت مدت مشابه سال قبل ۴.۵ درصد رشد داشته است.

وی به فعالیت ۲۱ باب جایگاه دومنظوره مواد نفتی و CNG و ۴۰باب جایگاه تک منظوره اشاره کرد و افزود: سوخت مورد نیاز تمامی مناطق بدون مشکل تأمین می‌شود.