آخرین رویدادها و تحلیل فعالیت های قرآنی را با «رصد» تماشا کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاع رسانی و تحلیل برنامه ها و فعالیت های قرآنی کشور در فضای رسانه، یکی از مهمترین ارکان پیشرفت و توسعه این برنامه ها به سبب رصد دقیق وضعیت فعلی و ارائه راهکار برای آینده ای بهتر در حوزه قرآن به شمار می رود.

از این رو شبکه قرآن و معارف سیما در فعالیتی جدید، با دستور محمدحسین محمدزاده مدیر این شبکه تلویزیونی، ساخت برنامه رصد را با هدف اطلاع رسانی شفاف، دقیق و پیگیرانه از برنامه های قرآنی کشور و جهان در دستور کار قرار داد.

این برنامه با دو رویکرد مهم نخست، اطلاع رسانی از وقایع و برنامه های مهم قرآنی در حوزه های آموزش، تبلیغ و ترویج، پژوهش و آموزش عالی قرآن و نیز فعالیت های موسسات قرآنی و دوم تحلیل و رصد برنامه ها و طرح های کلان قرآنی کشور پخش می شود.

همچنین پیگیری مطالبات و منویات مقام معظم رهبری در حوزه قرآن کریم به عنوان الگو و جهت اصلی این فعالیت ها، از دیگر اهداف این برنامه تلویزیونی در شبکه قرآن و معارف سیما به شمار می رود.

در ساخت برنامه رصد تلاش می شود تا از همکاری و حضور دیگر رسانه های قرآنی و دینی کشور و فعالان قرآنی در اقصی نقاط کشور و جهان نیز در جهت هم افزایی و ایجاد فضای هماهنگ خبری حول سوژه ها و موضوعات مهم قرآنی بهره گرفته شود.

حضور مسئولان قرآنی و فرهنگی کشور از سازمان ها و نهادهای مختلف به جهت ارائه گزارش عملکرد، پاسخ به پرسش ها و نیز ایجاد فضای نقد جدی در حوزه وضعیت فعلی فعالیت های قرآنی کشور، از دیگر ارکان برنامه رصد در سیمای قرآن است.

پیش تولید این برنامه در اتاق فکر شبکه قرآن و معارف سیما از حدود دو ماه گذشته آغاز شده و از روز سوم مهرماه با تعیین عوامل اجرایی و قرارگیری در کنداکتور پخش طی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۹ لغایت ۱۹:۴۵ به صورت زنده به روی آنتن می رود.

جواد نصیری، مهدی احمدی و مهدی صفری اجرای کارشناسی این برنامه را برعهده دارند و حمید علیزاده نیز تهیه کننده این برنامه در گروه محافل و مسابقات قرآنی شبکه قرآن و معارف سیما است.