به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات صبح دوشنبه با آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد دیدار کرد.

حجت الاسلام علوی در این دیدار در سخنانی با اشاره به وجود همدلی و هماهنگی لازم بین دستگاههای حوزه امنیت کشور مانند شورای امنیت، وزارت کشور، شورای تامین استان ها، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و ... اظهار داشت: خوشبختانه این هماهنگی، همکاری و همدلی بین دستگاههای این حوزه موجب ایجاد امنیت پایدار در کشور شده است.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ و تقویت امنیت در کشور بیان داشت: به طور حتم این امر نیز با وجود همدلی و هماهنگی بین دستگاهها و نهادهای این حوزه تحقق پیدا می کند.

وزیر اطلاعات در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم توسعه و پیشرفت استانهای مختلف کشور و استان لرستان عنوان کرد: در این زمینه جایگاه و نقش نماینده ولی فقیه بسیارتاثیر گذار و تعیین کننده بوده و توسعه و پیشرفت استان با همدلی و انسجام میان دستگاههای اجرایی استان تحقق می یابد.

حجت الاسلام علوی با تاکید بر اینکه اختلاف و تفرقه میان مدیران و دستگاههای اجرایی موجب ایجاد ناامیدی بین مردم می شود تصریح کرد: مردم استان لرستان، مردمی قدرشناس و پشتیبان ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و در این راستا باید مدیران و دستگاههای اجرایی استان همه تلاش خود را برای خدمت رسانی به مردم این استان به کار گیرند.