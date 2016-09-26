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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۴

وزیر اطلاعات با نماینده ولی‌فقیه در لرستان دیدار کرد

وزیر اطلاعات با نماینده ولی‌فقیه در لرستان دیدار کرد

خرم آباد- وزیر اطلاعات با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات صبح دوشنبه با آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد دیدار کرد.

حجت الاسلام علوی در این دیدار در سخنانی با اشاره به وجود همدلی و هماهنگی لازم بین دستگاههای حوزه امنیت کشور مانند شورای امنیت، وزارت کشور، شورای تامین استان ها، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و ... اظهار داشت: خوشبختانه این هماهنگی، همکاری و همدلی بین دستگاههای این حوزه موجب ایجاد امنیت پایدار در کشور شده است.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ و تقویت امنیت در کشور بیان داشت: به طور حتم این امر نیز با وجود همدلی و هماهنگی بین دستگاهها و نهادهای این حوزه تحقق پیدا می کند.

وزیر اطلاعات  در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم توسعه و پیشرفت استانهای مختلف کشور و استان لرستان عنوان کرد: در این زمینه جایگاه و نقش نماینده ولی فقیه بسیارتاثیر گذار و تعیین کننده بوده و توسعه و پیشرفت استان با همدلی و انسجام میان دستگاههای اجرایی استان تحقق می یابد.

حجت الاسلام علوی با تاکید بر اینکه اختلاف و تفرقه میان مدیران و دستگاههای اجرایی موجب ایجاد ناامیدی بین مردم می شود تصریح کرد: مردم استان لرستان، مردمی قدرشناس و پشتیبان ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و در این راستا باید مدیران و دستگاههای اجرایی استان همه تلاش خود را برای خدمت رسانی به مردم این استان به کار گیرند.

کد مطلب 3779328

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