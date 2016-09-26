به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم سید باقر صادقی پیش از ظهر امروز دوشنبه در آئین رژه نیروهای مسلح که به مناسبت ۵ مهر سالروز شکست حصر آبادان انجام شد، با اشاره به اینکه شهر مقاوم آبادان ۳۴۹ روز تمام در محاصره دشمن بود، اظهار کرد: رویای رژیم متجاوز بعث عراق مبنی بر تصرف یک روزه خرمشهر و سه روزه خوزستان هیچ گاه به ثمر ننشست و خیالی باطل بود.

وی اضافه کرد: زمانی که دشمن وارد خرمشهر شد پس از ۳۴ روز تنها توانست بخشی از خرمشهر را اشغال کند و نتوانست از مسیر غربی آبادان وارد این شهر شود و برای آنکه بتواند توانمندی اش را به رخ دنیا بکشد، دور خرمشهر کمانه ای به سمت کارون زد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۹۲ زرهی خوزستان تصریح کرد: در آن زمان به دلایل مسائل سیاسی، ارتش، سپاه و نیروهای کافی در استان وجود نداشت و در این منطقه تنها لشکر ۹۲ زرهی خوزستان و گروه رزمی ۳۷ زرهی شیراز و دو لشکر پیاده در غرب وجود داشت.

به گفته صادقی، غائله های گنبد در آذربایجان، خوزستان، کردستان و برخی شهرهای دیگر سبب شده بود تا سپاه نوپا و جندالهی ما در آن زمان درگیر سرکوبی آنها باشد و لشکر ۹۲ زرهی با آن نیروی اندک خود و پشتیبانی مردم منطقه مقاومت کرد.

وی با اشاره به حرکت دشمن به سمت کارون گفت: در آن مقطع نیرویی در آن جا قرار نداشت و دشمن به راحتی ۲ پل بر روی کارون احداث کرد و جاده اهواز آبادان و سپس جاده ماهشهر آبادان را به تصرف خود درآورد و بر این اساس آبادان در یک اشتغال و محاصره ۲۷۰ درجه ای قرار گرفت.

صادقی افزود: در ۹ آبان ۵۹ می بینیم که نخستین گردان دشمن از بهمنشیر به سمت جاده خسرو آباد و به منظور اشراف بر شمال اروند نفوذ می کند، اگر دشمن اروند را به دست می گرفت و آبادان را اشغال می کرد دیگر دفاع از اهواز امکان پذیر نبود و دشمن به هدف خود یعنی اشراف بر ارون رود دست پیدا می کرد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۹۲ زرهی خوزستان با تاکید بر اهمیت بسیار زیاد آبادان در کسب موفقیت و عقب راندن دشمن عنوان کرد: پس از آنکه نیروهایی از اقصی نقاط کشور به آبادان می آیند، نیروهای شهربانی، ژاندارمری، لشکر ۹۲ زرهی، ۲۱ حمزه و لشکر ۷۷ خراسان کم کم به منطقه می رسند، اما در ۹ آبان تنها گردان ۱۵۳ پیاده در خرمشهر هست.

وی ادامه داد: به محض اینکه نیروهای دشمن به سمت خسروآباد حرکت می کنند، نیروهای موجود در آبادان اعم از سپاه، بومی، عشایری، نظامی و انتظامی به سمت خسروآباد حرکت می کنند و چنان ضربه ای به گردان دشمن می زنند که با ۳۰۰ نفر کشته و ۱۳۰ نفر اسیر دشمن مجبور به عقب نشینی به سمت بهمنشیر می شود و در نهایت این عملیات ادامه می یابد تا روزی که به سمت چوئبده می رود و در سنگرهای پدافندی خود مستقر می شود.

صادقی یادآور شد: دشمن که از اینجا شانس نمی آورد یکبار دیگر شانس خود را در منطقه ایستگاه ۱۲ (فیاضیه) آزمایش می کند، گردان دیگری در ۱۹ مهرماه از این قسمت نفوذ می کند اما با توجه به حضور گردان ۱۳۶ در آن جا دشمن امکان ورود پیدا نمی کند و باز می گردد.

به گفته وی، در این ایام، هفت عملیات تپه های مدن، جاده ماهشهر آبادان، شهید چمران، فرماندهی کل قوا وغیره انجام می شود که هیچ کدام عملیاتی بنیادی و ثمر بخش نبود.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۹۲ زرهی خوزستان گفت: با توجه به اهمیت آبادان مسئولان نظام تصمیم گرفتند تا به هر شکل ممکن این محاصره را بشکنند و برای آن نیروهایی را روانه آبادان می کنند، در این مقطع تجمع نیروها در آبادان بیشتر می شود، پس از ۴۹ روز لشکر ۷۷ خراسان در سه محور ذوالفقاریه، فیاضیه و دارخوین عملیات ثامن الائمه و با رمز نصرمن الله و فتح قریب آغاز می کند.

صادقی افزود: فردای آن روز تیپ یک تا ساعت ۱۱ صبح و به یاری خداوند به اهدا ف خود می رسد اما تیپ دوم به دلیل مقاومت دشمن در کنار پل ایستگاه ۷ مقاومت می کنند و در نهایت در ساعت ۱۸ و ۲۰ دقیقه روز ششم تمامی یگانها به اهداف خود می رسند و می بینیم که محاصره یک ساله دشمن در هم می شکند و آن پیروزی عظیم با پیام تاریخی حضرت امام مبنی بر شکست حصر آبادان حاصل می شود.

وی بیان کرد: دشمن هیچگاه مقاومت ما را نشناخته بود، هیچوقت جوان ایرانی، آبادانی، خرمشهری و خوزستانی را نشناخته بود که اگر می شناخت هیچ گاه چنین اشتباهی را نمی کرد، بنابراین نادانسته آمد و در باتلاقی غرق شد و ناکام از ایران خارج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آبادان چهار هزار و ۲۰۰ شهید تقدیم انقلاب و نظام کرده که ۴۰۰ نفر آنان دانش آموز و ۱۹ نفرشان از روحانیون هستند.