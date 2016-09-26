«رصد» به شبکه قرآن و معارف سیما رسید/ اطلاع رسانی و تحلیل اتفاقات

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه جدید «رصد» با رویکرد اطلاع رسانی و تحلیل فعالیت های قرآنی کشور و جهان طی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۹ تا ۱۹:۴۵ به صورت زنده در شبکه قرآن و معارف سیما روی آنتن می رود.

این برنامه با دو رویکرد اطلاع رسانی از وقایع و برنامه های مهم قرآنی در حوزه های آموزش، تبلیغ و ترویج، پژوهش و آموزش عالی قرآن و فعالیت های موسسات قرآنی و دوم تحلیل و رصد برنامه ها و طرح های کلان قرآنی کشور پخش می شود.

همچنین پیگیری مطالبات و منویات مقام معظم رهبری در حوزه قرآن کریم به عنوان الگو و جهت اصلی این فعالیت ها، از دیگر اهداف این برنامه تلویزیونی در شبکه قرآن و معارف سیما به شمار می رود.

در ساخت برنامه «رصد» تلاش می شود تا از همکاری و حضور دیگر رسانه های قرآنی، دینی و فعالان قرآنی در اقصی نقاط کشور و جهان نیز در جهت هم افزایی و ایجاد فضای هماهنگ خبری حول سوژه ها و موضوعات مهم قرآنی بهره گرفته شود.

حضور مسئولان قرآنی و فرهنگی کشور از سازمان ها و نهادهای مختلف به جهت ارائه گزارش عملکرد، پاسخ به پرسش ها و نیز ایجاد فضای نقد جدی در حوزه وضعیت فعلی فعالیت های قرآنی کشور، از دیگر ارکان برنامه «رصد» در سیمای قرآن است.

پیش تولید این برنامه در اتاق فکر شبکه قرآن و معارف سیما از حدود دو ماه گذشته آغاز شده و از روز سوم مهرماه با تعیین عوامل اجرایی و قرار گرفتن در کنداکتور پخش سه روز در هفته روی آنتن می رود.

جواد نصیری، مهدی احمدی و مهدی صفری اجرای کارشناسی این برنامه را برعهده دارند و حمید علیزاده نیز تهیه کننده این برنامه در گروه محافل و مسابقات قرآنی شبکه قرآن و معارف سیما است.