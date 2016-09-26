سربازان گمنام امام زمان حافظان امنیت هستند/اشراف دستگاه اطلاعاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی صبح دوشنبه در دیدار با وزیر اطلاعات اظهار داشت: وزیر اطلاعات از چهره های برجسته و ارزشمند بوده که مراتب کار و فعالیت را با تلاش طی کرده است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر نقش امنیت در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و .... بیان کرد: اگر معیشت و امنیت مردم تامین شود می توان به توسعه همه جانبه دست یافت.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با اشاره به نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و انتخاب لرستان به عنوان پایلوت تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: فعالیت های خوبی در این زمینه در حال انجام است.

وی در ادامه سخنان خود سربازان گمنام امام زمان(عج) را حافظان امنیت جامعه نامید و با اشاره به اقتدار دستگاه اطلاعاتی ایران گفت: تلاش و کوشش سربازان گمنام امام زمان(عج) از اخلاص، ایثار و فداکاری آنها نشات گرفته است.

آیت الله میرعمادی افزود: سربازان گمنام امام زمان(عج) جان خود را در طبق اخلاص گذاشته تا پایه های اقتدار و امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستحکم بماند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه با زحمات و تلاش های وزارت اطلاعات امروز ایران اسلامی در امنیت کامل به سر می برد، تصریح کرد: امروز شاهد هستیم که داعش در کشورهای منطقه و اروپایی اقدام به ناامنی، بمب گذاری و ... می کند اما در ایران اسلامی نتوانسته کوچکترین حرکتی را انجام دهد و این امر نیز نتیجه تلاش و کوشش سربازان گمنام امام زمان(عج)، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی ما است.

وی با بیان اینکه در استان لرستان نیز اقدامات ارزشمندی از سوی نیروهای اطلاعاتی انجام شده و این مایه افتخار است عنوان کرد: مبارزه با گروه های تروریستی، ضد انقلاب، حضور در عرصه فضای مجازی، مقابله با مواد مخدر، قاچاق، جلوگیری از اقدامات مخل امنیت و ... از جمله اقدامات ارزشمند سربازان گمنام امام زمان(عج) است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اشراف کامل اطلاعاتی نیروهای امنیتی کشور در حوزه های مختلف بیان داشت: امروز سربازان گمنام امام زمان(عج) مجال هر گونه اقدام را از گروه های تروریستی گرفته اند.

آیت الله میرعمادی ادامه داد: آنها با هوشیاری، مجاهدت، تلاش، کوشش و ... در مقابل گروه های تروریستی ایستاده اند و این امر در نزد خدای متعال بسیار ارزشمند بوده و مردم نیز همواره قدرشناس زحمات آنها هستند.