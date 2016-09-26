به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی صبح امروز دوشنبه در سفر به خوزستان در گلزار شهدای بهبهان حضور یافت و به مقام شهدا ادای احترام کرد.

وزیر بهداشت همچنین از بخش‌های مختلف بیمارستان شهیدزاده، پروژه در حال احداث بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی ولیعصر(عج) و بیمارستان زنان فریده بهبهانی در شهرستان بهبهان بازدید کرد.

وزیر بهداشت صبح امروز به فرودگاه گچساران وارد شد و پس از آن به بهبهان در استان خوزستان سفر کرد. همزمان با ورود وزیر بهداشت به بهبهان، کشاورزان معترض بهبهانی با تجمع در ورودی این شهر، مانع ورود وزیر بهداشت و هیئت همراه شده و خواستار صحبت با وزیر شدند که با حضور استاندار خوزستان در بین کشاورزان معترض، تجمع کشاورزان به پایان رسید و وزیر وارد بهبهان شد.

کشاورزان بهبهانی نسبت به بی‌آبی و مشکلاتی که در پی آن برای کشت ایجاد شده است، معترض بودند.

دکتر هاشمی قرار است امروز همزمان با سالروز شکست حصر آبادان برای بهره‌برداری از چند طرح بهداشتی و درمانی به این شهرستان سفر کند.

بهره‌برداری از چند طرح در بیمارستان آیت‌الله طالقانی این شهر از جمله افتتاح نخستین مرکز مجهز پزشکی هسته‌ای واقع در جنوب استان خوزستان از جمله طرح‌های مربوط به این بیمارستان خواهد بود.

در حین سفر وزیر بهداشت به این شهرستان از جانب منطقه آزاد اروند ۲۰ دستگاه آمبولانس به دانشگاه علوم پزشکی آبادان تحویل داده می‌شود.

افتتاح رادیولوژی بیمارستان شهید بهشتی و افتتاح بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان آیت‌الله طالقانی از دیگر برنامه‌های وزیر بهداشت در این شهرستان است.