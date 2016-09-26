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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۲

رئیس سازمان بازنشستگی کشوری در استان کرمان:

قدرت خرید بازنشستگان ۶۷ درصد کاهش یافته است

قدرت خرید بازنشستگان ۶۷ درصد کاهش یافته است

کرمان - رئیس سازمان بازنشستگی کشوری در استان کرمان از کاهش ۶۷ درصدی قدرت خرید بازنشستگان طی سال های گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم خادمی صبح دوشنبه در یازدهمین همایش تکریم بازنشستگان استان کرمان اظهار کرد: روز ۲۵ ذی الحجه به عنوان روز «خانواده و تکریم بازنشستگان» در تقویم ملی کشور ثبت شده است.

وی گفت: آیین تکریم بازنشستگان هر ساله با هدف گرامیداشت و ارج نهادن به بازنشستگان و تقدیر از خدمات ارزنده و ارزشمند آنها برگزار می شود.

خادمی از معرفی بازنشستگان برتر و نمونه خبر داد و افزود: باید از تجربیات بازنشستگان استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه بازنشستگان باید در جامعه حضوری موثر داشته باشند، افزود: بزرگداشت مقام بازنشستگان در خانواده و جامعه و توسعه مسائل فرهنگی در بین بازنشستگان از جمله اهداف آیین تکریم بازنشستگان است.

وی شمار بازنشستگان ۹۱ دستگاه اجرایی استان کرمان را ۴۶ هزار نفر عنوان کرد و گفت: باید دغدغه ها و مشکلات این قشر شناسایی و رفع شود.

خادمی از معیشت، سلامت و منزلت به عنوان دغدغه های جدی بازنشستگان نام برد و ادامه داد: قدرت خرید بازنشستگان طی سال های گذشته ۶۷ درصد کاهش یافته است.

وی کاستی ها و فشارهای وارده بر قشر بازنشستگان را مورد اشاره قرار داد و افزود: البته نمی‌توان نقش دولت برای تامین حقوق، انعقاد و ادامه بیمه تکمیلی بازنشستگان را نادیده گرفت.

رئیس سازمان بازنشستگی کشوری در استان کرمان با اشاره به شکل گیری شورای عالی بازنشستگان طی سال گذشته، گفت: با این اقدام علاوه بر آنکه درخواست‌ها و مطالبات بازنشستگان از طریق مدیران استانی به ستاد منعکس می‌شود به شکل مستقیم هم پیام‌ها و مطالبات بازنشستگان به سطوح عالی کشور انتقال داده می شود.

کد مطلب 3779348

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