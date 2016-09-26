قدرت خرید بازنشستگان ۶۷ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم خادمی صبح دوشنبه در یازدهمین همایش تکریم بازنشستگان استان کرمان اظهار کرد: روز ۲۵ ذی الحجه به عنوان روز «خانواده و تکریم بازنشستگان» در تقویم ملی کشور ثبت شده است.

وی گفت: آیین تکریم بازنشستگان هر ساله با هدف گرامیداشت و ارج نهادن به بازنشستگان و تقدیر از خدمات ارزنده و ارزشمند آنها برگزار می شود.

خادمی از معرفی بازنشستگان برتر و نمونه خبر داد و افزود: باید از تجربیات بازنشستگان استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه بازنشستگان باید در جامعه حضوری موثر داشته باشند، افزود: بزرگداشت مقام بازنشستگان در خانواده و جامعه و توسعه مسائل فرهنگی در بین بازنشستگان از جمله اهداف آیین تکریم بازنشستگان است.

وی شمار بازنشستگان ۹۱ دستگاه اجرایی استان کرمان را ۴۶ هزار نفر عنوان کرد و گفت: باید دغدغه ها و مشکلات این قشر شناسایی و رفع شود.

خادمی از معیشت، سلامت و منزلت به عنوان دغدغه های جدی بازنشستگان نام برد و ادامه داد: قدرت خرید بازنشستگان طی سال های گذشته ۶۷ درصد کاهش یافته است.

وی کاستی ها و فشارهای وارده بر قشر بازنشستگان را مورد اشاره قرار داد و افزود: البته نمی‌توان نقش دولت برای تامین حقوق، انعقاد و ادامه بیمه تکمیلی بازنشستگان را نادیده گرفت.

رئیس سازمان بازنشستگی کشوری در استان کرمان با اشاره به شکل گیری شورای عالی بازنشستگان طی سال گذشته، گفت: با این اقدام علاوه بر آنکه درخواست‌ها و مطالبات بازنشستگان از طریق مدیران استانی به ستاد منعکس می‌شود به شکل مستقیم هم پیام‌ها و مطالبات بازنشستگان به سطوح عالی کشور انتقال داده می شود.