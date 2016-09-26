به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد خراسان شمالی، عباس اهرابی اظهار کرد: این افراد به دلیل هزینههای بالای بیماری قادر به پرداخت هزینههای درمانی نیستند و با توجه به محرومیت حاکم بر استان حضور خیران و مشارکت در امور خیریه یک نیاز اساسی در تمام زمینهها بهویژه مباحث درمانی است.
اهرابی افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) پس از تصویب قانون بیمه همگانی بهعنوان یکی از سازمانهای اصلی چهارگانه بیمه انتخابشده و پوشش بیمه پایه درمان، مکمل و حمایت همهجانبه از اقشار آسیبپذیر و قشر ضعیف جامعه را در دستور کار قرار داده است.
وی بابیان اینکه فعالیتهای درمانی کمیته امداد به سه بخش بهداشتی، بیمه درمان پایه و بیمه مکمل درمان معطوف است، تصریح کرد: این نهاد دربسته بیمه مکمل به مددجویان خدمات ارزنده و متناسب با نیاز جامعه هدف را ارائه میکند و مددجویان در قالب این طرح از فرانشیز دارو، بستری، هزینه نگهداری سالمندان، آزمایشگاه بهرهمند میشوند.
این مسئول اضافه کرد: بیمه درمانی شامل مددجویانی که دارای دفترچه درمانی هستند و در این حوزه تنها مددجویان شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر از این خدمت بهرهمند میشوند.
وی اضافه کرد: کمیته امداد خدمات مختلفی بهداشتی و درمانی را در قالب هزینه نگهداری از بیماران نیازمند زمینگیر، هزینه لوازم پزشکی مصرفی و تجهیزات توانبخشی، ارتقاء شاخصهای بهداشتی مددجویان، پرداخت فرانشیز هزینههای بستری و سرپایی مددجویان، طرح تغذیه کودکان زیر ۶ سال در بهبود شرایط زندگی مددجویان ارائه میدهد.
مدیرکل کمیته امداد استان بابیان اینکه هماکنون بیش از ۱۶۰ بیمار زمینگیر تحت حمایت این نهاد قرار دارند، گفت: بیشترین این بیماران در شهرستانهای بجنورد، اسفراین و شیروان قرار دارند که ماهیانه مبلغ یکمیلیون ریال برای هزینه نگهداری آنها از سوی کمیته امداد پرداخت میشود.
اهرابی تعداد بیمهشدگان شهری بالای بیست هزار نفر را بیش از ۱۶ هزار نفر اعلام کرد و افزود: ارائه خدمات بیمهای به روستائیان و شهرهای زیر بیست هزار نفر از چند سال گذشته از وظایف کمیته امداد برداشتهشده است و به همین منظور واگذاری بیمه درمانی روستائیان و شهرهای زیر بیست هزار نفر به کمیته امداد در سطح کشور در حال پیگیری است.
این مسئول بیان داشت: طی سال گذشته حدود ۳۲ میلیارد ریال برای بیمه درمانی مددجویان هزینه شد.
وی بابیان اینکه چهار شهرستان بجنورد، اسفراین، شیروان و مانه و سملقان در قالب این طرح از بیمه درمانی بهرهمند هستند، ادامه داد: هماکنون بیش از هشت هزار و ۶۸۰ مددجو بجنوردی، یک هزار و ۲۶۰ مددجوی اسفراینی، پنج هزار و ۲۵۰ مددجوی شیروانی و یک هزار و ۱۰۰ مددجو در مانه و سملقان از این خدمت بهرهمند هستند.
مدیرکل کمیته امداد استان عنوان کرد: کمیته امداد بهمنظور حمایت از مددجویان شهرستانهای دیگر خراسان شمالی خدمات موردی در قالب فرانشیز و وامهای درمانی به آنها ارائه میدهد.
وی یادآور شد: کمیته امداد امام (ره) استان سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد ریال برای هزینههای بستری و سرپایی مددجویان هزینه کرد و بیش از دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال نیز برای ارتقاء شاخصهای بهداشتی مددجویان پرداخت کرد.
اهرابی بابیان اینکه هماکنون ۲۲ نفر بیمار دیالیزی تحت حمایت این نهاد قرار دارند که نیازمند پیوند کلیه هستند، یادآور شد: هزینه پیوند هر کلیه ۱۵۰ میلیون ریال است که درمجموع اعتبار موردنیاز برای انجام عمل پیوند کلیه برای این افراد، سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
وی اظهار کرد: این بیماران برای تأمین این هزینهها نیازمند توجه خیران هستند.
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