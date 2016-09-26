پانزدهمین صندوق رسالت امید کشور در سمنان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد رضوی صبح دوشنبه در آستانه افتتاح صندوق رسالت امید سمنان به خبرنگاران، ابراز داشت: این صندوق با هدف اعطای تسهیلاتی نظیر ازدواج، مسکن، درمان، تحصیل، بازسازی منازل و ... با کارمزد سه درصد و بدون بهره به صورت قرض الحسنه توسط کمیته امداد کشور راه اندازی شده که امروز شاهد افتتاح نخستین شعبه آن در استان سمنان هستیم.

وی افزود: این صندوق در زمره نهاد های زیر مجموعه کمیته امداد امام خمینی(ره) است که از بانک مرکزی مجوزهای مربوطه را دریافت و با مشارکت مردم در قالب طرح های قرض الحسنه نسبت به کارگشایی از مشکلات افراد تحت پوشش کمیته امداد، فعالیت می کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان درباره این صندوق، توضیح داد: تا کنون ۱۴صندوق قرض الحسنه رسالت امید در کشور افتتاح شده که سمنان میزبان پانزدهمین شعبه این موسسه است که با اعتبار اولیه دو میلیارد و ۶۱۰میلیون تومان، از امروز راه اندازی می شود.

رضوی همچنین به ترویج فرهنگ قرض الحسنه در بین مردم به مثابه یکی از اهداف موسسه رسالت امید اشاره داشت و گفت: قرض الحسنه در زمره سنت های حسنه ای است که در کنار وقف می تواند زمینه ساز ریشه کن شدن فقر را در جامعه مهیا سازد.

وی افزود: خوشبختانه استان سمنان دارای زمینه های مثبت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در زمینه ترویج فرهنگ قرض الحسنه است که امیدواریم کمک های مردمی به موسسه قرض الحسنه رسالت مهر وابسته به کمیته امداد امام خمینی(ره) بتواند در ترویج این مقوله کارساز باشد.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان همچنین درباره نحوه اعطای تسهیلات در این موسسه، گفت: تسهیلات کارگشایی و رفع نیاز در این موسسه به صورت قرض الحسنه تا سقف پنج میلیون تومان به افراد پرداخت می شود اما اولویت استفاده از تسهیلات این موسسه، با افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان است.

رضوی در پاسخ به این سوال که «آیا این موسسه به افراد عادی نیز خدمات بانکی ارائه می کند»، بیان داشت: در صورتی که استقبال عمومی از تسهیلات این مجموعه صورت بگیرد تا شاهد افزایش اعتبارات این موسسه باشیم، قطعا گسترش این موسسه مالی در بین آحاد جامعه ضرورت پیدا می کند.

وی افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان چهار هزار و ۳۴۰ مددجو، هفت هزار زن سرپرست خانوار و سه هزار تحت پوشش بیمه عشایری را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است که وجود صندوق قرض الحسنه برای این تعداد افراد تحت پوشش قطعا می تواند در گره گشایی از امورشان مفید واقع شود.