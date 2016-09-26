پرداخت زکات رحمت خدا را نازل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجید شرفی پیش ظهر امروز دوشنبه در همایش زکات که در جهاد کشاورزی شادگان برگزار شد، اظهار کرد: وظیفه همه در ارتباط با خلق خدا، توجیه و آگاهی دادن مردم در راستای پرداخت این فریضه الهی است.

وی با اشاره به اینکه پرداخت زکات در جامعه باعث افزایش احساس مسئولیت مسئولان در جامعه می شود، افزود: پرداخت زکات موجب افزایش روزی افراد می شود.

امام جمعه شادگان، ایجاد محبت و همدلی، برطرف کردن نیازهای فقرا و محرومان، افزایش رزق و روزی و ایجاد الفت بین ثروت مندان و فقرا را از ثمرات و برکات پرداخت زکات برشمرد.

حجت الاسلام شرفی تصریح کرد: زکات یکی از مهمترین ارکان دین مبین اسلام است که کشاورزان با توجه به فصل برداشت محصولات کشاورزی باید این واجب الهی را انجام دهند.

وی بیان کرد: تبلیغ و ترویج فریضه واجب زکات وظیفه همگانی است و همه ما باید در گسترش فرهنگ زکات در جامعه تلاش کنیم.