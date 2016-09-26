به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حمیدینژاد صبح دوشنبه در دیدار با خانواده شهید ابراهیمی در روستای ملگه از توابع بخش آبدان اظهار داشت: خانوادههای معظم شهدا مایه افتخار وعزت وسربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و ما باید قدردان این عزیزان باشیم.
وی خاطرنشان کرد: خانواده های معظم شهدا با صبر و استقامت و ایثار سبب سربلندی و استقلال کشور اسلامی شدند.
امام جمعه آبدان با اشاره به اینکه شهدا سبب عزت و افتخار کشورمان هستند افزود: رشادتها و یاد و خاطره آنها همیشه زنده و ماندنی است.
بخشدار آبدان نیز در جمع خانواده شهید چراغزاده در روستای جاشک از توابع بخش آبدان ضمن تبریک هفته دفاع مقدس بیان داشت: امروزه به یمن خون پاک شهدا و صبر و ایثار خانوادههای آنان شاهد امنیت در کشور هستیم و ما مدیون این شهدا وخانواده شهدا هستیم.
مسعود تنگستانی اضافه کرد: عزت ایران اسلامی به برکت خون پاک آنها است و اکنون وظیفه ماست که ادامه دهنده راه آنان باشیم و خانوادههای معظم شهدا مایه افتخار وعزت هستند.
با حضور امام جمعه آبدان شهردار و مسئولین بخش از خانواده شهید عباس ابراهیمی با اهدا لوح تجلیل به عمل آمد.
همچنین در روستای جاشک با حضور بخشدار، فرمانده حوزه مقاومت بسیج، رییس شورای اسلامی و مسئولین بخش از خانواده شهید گرگعلی چراغ زاده تقدیر شد.
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