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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

امام جمعه آبدان:

رشادت‌ها و یاد و خاطره شهدا همیشه زنده و ماندنی است

رشادت‌ها و یاد و خاطره شهدا همیشه زنده و ماندنی است

بوشهر - امام جمعه آبدان با بیان اینکه رشادت‌ها و یاد و خاطره شهدا همیشه زنده و ماندنی است، گفت: خانواده‌های معظم شهدا مایه افتخار و عزت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حمیدی‌نژاد صبح دوشنبه در دیدار با خانواده شهید ابراهیمی در روستای ملگه از توابع بخش آبدان اظهار داشت: خانواده‌های معظم شهدا مایه افتخار وعزت وسربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و ما باید قدردان این عزیزان باشیم.

وی خاطرنشان کرد: خانواده های معظم شهدا با صبر و استقامت و ایثار سبب سربلندی و استقلال کشور اسلامی شدند.

امام جمعه آبدان با اشاره به اینکه شهدا سبب عزت و افتخار کشورمان هستند افزود: رشادت‌ها و یاد و خاطره آنها همیشه زنده و ماندنی است.

بخشدار آبدان نیز در جمع خانواده شهید چراغ‌زاده در روستای جاشک از توابع بخش آبدان ضمن تبریک هفته دفاع مقدس بیان داشت: امروزه به یمن خون پاک شهدا و صبر و ایثار خانواده‌های آنان شاهد امنیت در کشور هستیم و ما مدیون این شهدا وخانواده شهدا هستیم.

مسعود تنگستانی اضافه کرد: عزت ایران اسلامی به برکت خون پاک آنها است و اکنون وظیفه ماست که ادامه دهنده راه آنان باشیم و خانواده‌های معظم شهدا مایه افتخار وعزت هستند.

با حضور امام جمعه آبدان شهردار و مسئولین بخش از خانواده شهید عباس ابراهیمی با اهدا لوح تجلیل به عمل آمد.

همچنین در روستای جاشک با حضور بخشدار، فرمانده حوزه مقاومت بسیج، رییس شورای اسلامی و مسئولین بخش از خانواده شهید گرگعلی چراغ زاده تقدیر شد.

کد مطلب 3779355

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