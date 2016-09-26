فرهنگ عاشورایی و علوی رمز پیروزی ایران در جنگ تحمیلی بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) همدان سعید نظری با اشاره به اینکه ۸ سال دفاع مقدس یک اتفاق بزرگی بود که در تاریخ کشور جمهوری اسلامی رقم خورد، اظهار داشت: گرامیداشت ۸ سال دفاع مقدس بهمنظور گرامیداشت سالگرد یک جنگ نیست.
وی بااشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی براینکه «برای اولین بار در طی این ۸ سال دفاع مقدس یک وجب از خاک ایران از دست نرفت»، عنوان کرد: فرهنگ عاشورایی، حسینی، نبوی، علوی و همچنین فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص) سبب شد تا در طی ۸ سال دفاع مقدس برای اولین بار بنا به فرمایش مقام معظم رهبری یک وجب از خاک ایران از دست نرود و همین امر رمز پیروزی ایران در جنگ تحمیلی بود.
این رزمنده دفاع مقدس در ادامه با بیان اینکه دفاع مقدس الگوی بسیار کارآمدی است، اظهار داشت: ایران اسلامی توانسته در بسیاری موارد سرمشق و به عنوان یک الگو به نسلهای آینده ظاهر شود.
وی افزود: نسلهای آینده میتوانند از این الگو بهرهبرداری و استفاده کنند و بدانند که اگر جایی برای رضای خداوند و با دست خالی ایستادگی و مقاومت کنند خداوند به آنان نصرت الهی عطا کرده و وعده خویش را عمل میکند.
نظری عنوان کرد: در طی ۸ سال دفاع مقدس نصرتهای الهی بسیاری را دیدیم چراکه با دستان خالی جلو رفتهایم اما پیروز شدیم.
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