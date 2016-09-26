به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت هفته دفاع‌مقدس به همت مرکز بسیج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز دوشنبه ۵ مهرماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین جمعی از خانواده‌های شهدای مدافع حرم در محل سالن سینمایی این وزارتخانه در تهران برگزار شد.

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی گفت: وقتی عنوان «بزرگداشت هفته دفاع مقدس» را می‌بینیم یا می‌شنویم، غالباً این‌گونه تصور می‌کنیم که این عنوان تنها نمادی است برای بزرگداشت حماسه‌های رزمندگان اسلام و ایثارگران در طول هشت سال دفاع‌مقدس و به همین دلیل هم تبلیغات نمادینی در رسانه‌ها و سازمان‌های مختلف صورت می‌گیرد و مراسمی هم درخور این مناسبت برگزار می‌شود. در صورتی که موضوع دفاع‌مقدس بسیار فراتر از یک مقطع تاریخی است.

وی افزود: دفاع از این شرف و عزت، از گذشته‌های دور در این سرزمین وجود داشته و همچنان هم ادامه دارد. ایران عزیز ما امروز همچون نگینی ارزشمند بر انگشتر خاورمیانه می‌درخشد و همواره رَشک بدبینان را به دنبال داشته است. مردم ایران هرگز حاضر به سر فرود آوردن در برابر استبداد و استکبار نبوده و نیستند. روح حماسه و شجاعت همواره در فرهنگ تاریخ ایران جاری و ساری بوده است.

وزیر ارشاد ادامه داد: نوجوانان ما از مدرسه با خواندن داستان آرش کمانگیر و یکی از نخستین اسطوره‌های حماسی کشورشان آشنا می‌شوند و به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند؛ همانطور که وقتی ما سرگذشت شهید حسین فهمیده، شهید باکمری، شهید صیاد شیرازی، شهید همت و ... را می‌خوانند و به خود می‌بالند.

وی با تأکید بر اینکه باب حماسه، ایثار و دفاع هرگز بسته نشده و نخواهد شد، گفت: دشمن هر روز با ترفندی تازه در فکر نفوذ به مرزهای آبی، خاکی، هوایی و عقیدتی ما است. ارزش‌هایی که مردم ایران به آن پایبند هستند، پایداری و دوری گزیدن از فرهنگ کمونیست، سرمایه‌داری و صهیونیسم است. این ملت باید به بصیرت همیشگی عادت کند.

جنتی گفت: دفاع حماسه و ایثار در حوزه فرهنگ و هنر نه تنها معنا و مفهوم عمیق و ارزشمند دارد، بلکه بسیار مؤثرتر از حوزه‌هایی است که رویارویی مستقیم در آنها صورت می‌گیرد. امروز خطر اصلی متوجه ارزش‌های فرهنگی ماست.

این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه به منفجر شدن راکتی که قرار بود یک ماهواره رژیم صهیونیستی را به هوا پرتاب کند، اشاره کرد و یادآور شد: اخیراً راکت آلکنو که قرار بود ماهواره آموس را به فضا ببرد، قبل از پرتاب، منفجر شد و از بین رفت. این ماهواره ساخت رژیم صهیونیستی بود و هدف اصلی پرتاب آن، توسعه اینترنت رایگان برای کشورهای در حال توسعه در آفریقا و آسیا اعلام شده بود. به نظر شما چنین هدفی قابل باور است!؟

وی با طرح این اِستفهام انکاری که آیا عجیب نیست اسرائیل تروریست، خیرخواه ملت‌های دیگر شود؟ گفت: ما با توسعه دانش و فناوری در جهان و بهره‌مندی عادلانه ملت‌ها از آن مخالفتی نداریم، بلکه خودمان برای فتح این قله‌ها پیشرو هستیم، اما با تجاوز به مرزهای زمینی، هوایی و فضایی کشورها و ملت‌ها بدون اجازه و با هدف تخریب ارزش‌های یک ملت به شدت مخالفیم.

جنتی با بیان اینکه من تردیدی ندارم که رژیم صهیونیستی طی چند سال آینده مجدداً اقدام به طراحی و ساخت ماهواره دیگری در همین راستا خواهد کرد، گفت: این چنین اقداماتی تنها هدفشان تغییر هویت و فرهنگ انقلابی ملت‌های آزادیخواه جهان است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه امروز جبهه دفاع از هویت دینی و ارزش‌های فرهنگی، جبهه‌ای غیرمستقیم، پیچیده، بسیار مهم و مه‌آلود است، گفت: ما باید به سلاح دانش و فناوری مجهز شویم. عرصه دفاع و حماسه هنوز باز است و بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر از قبل شده است. امروز رزمندگان ما در لبنان، سوریه و عراق وارد عرصه رویارویی مستقیم شده‌اند و همانطور که شاهد عزیمت جمع کثیری از داوطلبان برای دفاع از حرم اهل‌بیت هستیم.

وی همچنین خطاب به فعالین عرصه فرهنگ و هنر گفت: پدیدآورندگان حوزه فرهنگ و هنر در خط مقدم جبهه فرهنگی قرار دارند و باید بتوانند از پس کارتل‌های‌ هنری غرب برآیند و با تولیدات فاخر خویش، جریان انتقال و تأثیرپذیری فرهنگ را به نفع خود معکوس کنند. مدیران و کارشناسان حوزه فرهنگ نیز رسالتی غیر از این ندارند.

در پایان این برنامه از خانواده سه شهید مدافع حرم، عباسعلی علیزاده، روح‌الله قربانی و فیروز حمیدی‌زاده با اهدای لوح تقدیر با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هدایایی تقدیر به عمل آمد.