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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۴

وزیر اطلاعات:

وزارت اطلاعات از لحاظ سیاسی تشکیلاتی مستقل است

وزارت اطلاعات از لحاظ سیاسی تشکیلاتی مستقل است

خرم آباد- وزیر اطلاعات با بیان اینکه وزارت اطلاعات از لحاظ سیاسی تشکیلاتی مستقل است گفت: سرویس های اطلاعاتی دنیا به دنبال رمز امنیت جمهوری اسلامی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اطلاعات، حجت‌الاسلام‌ سید محمود علوی صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان اظهار داشت: در حال حاضر دنیا نسبت به امنیت حاکم بر جمهوری اسلامی معترف و متعجب بوده و در برنامه هایی که با مسئولان سرویس های اطلاعاتی خارجی مذاکره می شود کشورها به دنبال راز و رمز امنیت جمهوری اسلامی هستند.

وی ادامه داد: امروز همدلی، هماهنگی و فهم مشترک بین دستگاه های موثر در مقوله امنیت شامل وزارت کشور، شورای امنیت، شورای تامین استان ها، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی وجود دارد که این مهم موجب امنیت کشور شده است.

وزیر اطلاعات حفظ امنیت کشور را مسئله ای بسیار مهم دانست و خاطر نشان کرد: با همدلی بین دستگاه های مرتبط با امنیت علاوه بر تحقق این مهم، آرامش نیز در جامعه ایجاد شده است.

حجت الاسلام علوی با اشاره به اهمیت و جایگاه نمایندگی ولی فقیه در استان خاطر نشان کرد: نقش نماینده ولی فقیه و تاثیر وی در ائمه جمعه استان، اقدامات استاندار و فرمانداران تعیین کننده بوده و چنانچه همدلی میان مجموعه استان حاصل شود توسعه و پیشرفت نیز محقق خواهد شد.

وی با تاکید بر حفظ وحدت مسئولان اضافه کرد: اختلاف و تفرقه میان مدیران نا امیدی و تضعیف روحیه مردم می شود.

به گفته حجت‌الاسلام‌ علوی مردم لرستان مردمانی کم توقع و قدرشناس هستند و مسئولان باید تمام توان خود را برای خدمت به این استان به کار گیرند.

بنا بر این گزارش، نماینده ولی فقیه در استان لرستان امام جمعه خرم آباد و همچنین استاندار لرستان در توضیحاتی مبسوط خدمات سیستم اطلاعاتی و نعمت امنیت موجود در کشور را ستودند و این مهم را از خدمات ارزشمند سربازان گمنام امام زمان(عج) برشمردند.

کد مطلب 3779361

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