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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۰

استاندار مرکزی تاکید کرد:

شکست غول بیکاری درگرو رونق تولیداست/لزوم انگیزه‌بخشی به حوزه صنعت

شکست غول بیکاری درگرو رونق تولیداست/لزوم انگیزه‌بخشی به حوزه صنعت

اراک- استاندارمرکزی گفت: غول بیکاری با رونق تولید و کسب وکار نابود می شود و همه ما وظیفه داریم برای تحقق سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در ارتباط با اقتصاد مقاومتی وکاهش بیکاری تلاش کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه ایجاد رونق در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط استان مرکزی اظهار داشت: برای انجام و تحقق سیاست هایی که ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده همگی باید بسیج شویم و این یک ضرورت در کشور است.

وی افزود: غول بیکاری در کشور و استان باید شکسته و نابود شود و این مهم فقط با حمایت از تولیدکنندگان و رونق تولید امکان پذیر است.

زمانی قمی بیان کرد: امروز وظیفه مسئولان ارشد استان ها نسبت به دوره های قبل و سال های گذشته متفاوت است و در شرایط فعلی ۸۰درصد فعالیت استانداران در حوزه معیشت مردم گذاشته شده و ۹۰ درصد مکاتبات استانداری با مدیران استان در همین حوزه است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: در گذشته این از وظایف استانداران نبود که راه بیفتد و برای ارایه تسهیلات به واحدهای صنعتی به بانک ها سرکشی کنند، اما امروز بنا به فرمان مقام معظم رهبری این یک ضروت است و به طور مرتب، جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در ارتباط با تسهیل رونق تولید برگزار و به بخش مهمی از وظایف استانداران تبدیل شده است.

وی خاطر نشان کرد: در گذشته شرایط به گونه ای دیگر بود و امروز به گونه ای دیگر و ضرورت ها در ارتباط با معیشت مردم و رونق تولید واقتصاد مشخص است.

استاندار مرکزی بیان داشت: به سبب همین تلاش ها امروز روزنه امید در حوزه صنعت استان گشایش یافته و وقتی صنعتگری می گوید قصد دارد صنعت را در حوزه کاری خود توسعه دهد و حمایت می طلبد مفهومش ایجاد امید و انگیزه است.

زمانی قمی عنوان کرد: همه دستگاه و بانک ها باید این امید را بیشتر به فعالان صنعت و تولید تزریق و کمک کنند رونق چرخ تولید سرعت گیرد تا بتوانیم بیکاری را که عامل بسیاری از ناهنجاری ها است کاهش داده و جامعه را به سمت سلامت و نشاط پیش ببریم.

کد مطلب 3779362

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