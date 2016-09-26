به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه ایجاد رونق در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط استان مرکزی اظهار داشت: برای انجام و تحقق سیاست هایی که ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده همگی باید بسیج شویم و این یک ضرورت در کشور است.

وی افزود: غول بیکاری در کشور و استان باید شکسته و نابود شود و این مهم فقط با حمایت از تولیدکنندگان و رونق تولید امکان پذیر است.

زمانی قمی بیان کرد: امروز وظیفه مسئولان ارشد استان ها نسبت به دوره های قبل و سال های گذشته متفاوت است و در شرایط فعلی ۸۰درصد فعالیت استانداران در حوزه معیشت مردم گذاشته شده و ۹۰ درصد مکاتبات استانداری با مدیران استان در همین حوزه است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: در گذشته این از وظایف استانداران نبود که راه بیفتد و برای ارایه تسهیلات به واحدهای صنعتی به بانک ها سرکشی کنند، اما امروز بنا به فرمان مقام معظم رهبری این یک ضروت است و به طور مرتب، جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در ارتباط با تسهیل رونق تولید برگزار و به بخش مهمی از وظایف استانداران تبدیل شده است.

وی خاطر نشان کرد: در گذشته شرایط به گونه ای دیگر بود و امروز به گونه ای دیگر و ضرورت ها در ارتباط با معیشت مردم و رونق تولید واقتصاد مشخص است.

استاندار مرکزی بیان داشت: به سبب همین تلاش ها امروز روزنه امید در حوزه صنعت استان گشایش یافته و وقتی صنعتگری می گوید قصد دارد صنعت را در حوزه کاری خود توسعه دهد و حمایت می طلبد مفهومش ایجاد امید و انگیزه است.

زمانی قمی عنوان کرد: همه دستگاه و بانک ها باید این امید را بیشتر به فعالان صنعت و تولید تزریق و کمک کنند رونق چرخ تولید سرعت گیرد تا بتوانیم بیکاری را که عامل بسیاری از ناهنجاری ها است کاهش داده و جامعه را به سمت سلامت و نشاط پیش ببریم.