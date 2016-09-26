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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۵

فرمانده انتظامی شهرستان همدان خبر داد:

انهدام باند ۳ نفره سارقان نوجوان در همدان/اعتراف به ۸۰ فقره سرقت

انهدام باند ۳ نفره سارقان نوجوان در همدان/اعتراف به ۸۰ فقره سرقت

همدان - فرمانده انتظامی شهرستان همدان از دستگیری اعضای باند ۳ نفره سارقان کودک و نوجوان و کشف چندین فقره سرقت در همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان قویمی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری اعضای باند ۳ نفره سارقان کودک و نوجوان و کشف چندین فقره سرقت خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت گوشی تلفن همراه از شهروندان در محدوده آرامگاه باباطاهر، عملیات شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران کلانتری ۱۳ عین القضات قرار گرفت.

قویمی با بیان اینکه ماموران پلیس پس از بررسی همه جانبه سرقت ها و اظهارات مالباخاتگان دریافتند تمام سرقت ها توسط چند نوجوان و با یک شیوه و شگرد خاص بوده است، افزود: متهمان به صورت دست فروش در نقاط مختلف شهر پرسه می زدند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان بابیان اینکه متهمان به انواع سرقت ها اعم از سرقت موبایل، دخل زنی و جیب بری دست می زدند، گفت: با هماهنگی قضایی هر سه سارق در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: متهمان که همگی ساکن شهر همدان بودند سه نوجوان ۱۰ تا ۱۳ ساله هستند که سر دسته آنها نوجوانی ۱۳ ساله است و در تحقیقات و بازجویی فنی پلیسی، به بیش از ۸۰ فقره جیب بری، چندین فقره سرقت موبایل و چندین فقره دخل زنی از مغازه ها اعتراف کرده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 3779368

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    نظرات

    • لیلی محمودی نژاد از بانه ۰۱:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
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      با سلام من مالباخته پنجاه میلیون تومانی بیست وپنج مرداد پارک شهرک فرهنگیان هستم فعالیت شبانه روزی شمارا مشاهده می کنم بسیار قوی عمل می کنید بسیار خوش بین هستم لطفا مشکل. مارا هم در دستور کار قرار دهید بلکه سر نخی پیدا شود با سپاس فراوان

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