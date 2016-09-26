انهدام باند ۳ نفره سارقان نوجوان در همدان/اعتراف به ۸۰ فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان قویمی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری اعضای باند ۳ نفره سارقان کودک و نوجوان و کشف چندین فقره سرقت خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت گوشی تلفن همراه از شهروندان در محدوده آرامگاه باباطاهر، عملیات شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران کلانتری ۱۳ عین القضات قرار گرفت.

قویمی با بیان اینکه ماموران پلیس پس از بررسی همه جانبه سرقت ها و اظهارات مالباخاتگان دریافتند تمام سرقت ها توسط چند نوجوان و با یک شیوه و شگرد خاص بوده است، افزود: متهمان به صورت دست فروش در نقاط مختلف شهر پرسه می زدند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان بابیان اینکه متهمان به انواع سرقت ها اعم از سرقت موبایل، دخل زنی و جیب بری دست می زدند، گفت: با هماهنگی قضایی هر سه سارق در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: متهمان که همگی ساکن شهر همدان بودند سه نوجوان ۱۰ تا ۱۳ ساله هستند که سر دسته آنها نوجوانی ۱۳ ساله است و در تحقیقات و بازجویی فنی پلیسی، به بیش از ۸۰ فقره جیب بری، چندین فقره سرقت موبایل و چندین فقره دخل زنی از مغازه ها اعتراف کرده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.