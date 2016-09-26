برگزاری بزرگداشت علما وشهدای مدافع حرم کرمانشاه/ قرائت دعای کمیل

سرهنگ بهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم بزرگداشت علمای کرمانشاهی حضرت آیت الله نجومی و آیت الله میبدی خبر داد.
وی افزود: همچنین در کنار این مراسم، یادبود شهدای مدافع حرم حاج اکبر نظری و حاج حسین علیخانی نیز برگزار می شود.
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) همچنین از برگزاری مراسم قرائت دعای پرفیض کمیل با نوای حاج مهدی منصوری خبر داد.
میرزایی زمان برگزاری این برنامه ها را ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه پنجشنبه ۸ مهر در حسینیه گلزار شهدای کرمانشاه عنوان کرد.
وی یادآور شد: این برنامه ها با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه حضرت نبی اکرم (ص)، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمانشاه و هیئت منتظران بقیه الله (عج) برگزار خواهد شد.
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