المپیاد ورزشی دانش آموزان در ۳۰ درصد از مدارس اردبیل اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا گلشن ظهر دوشنبه در تشریح وضعیت برنامه‌های ورزشی مدارس اردبیل تصریح کرد: المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای با هدف استعدادیابی در مدارس و شناسایی استعدادهای ورزشی برگزار می‌شود.

وی افزود: با وجود اینکه وزارت ورزش پوشش ۲۰ درصد از مدارس کشور را در دستور کار قرار داده بود در استان اردبیل المپیاد ورزشی در ۳۰ درصد از مدارس استان برگزار شد.

معاون تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش استان از جمله اهداف المپیاد را مشارکت دادن اولیا و مربیان عنوان و اضافه کرد: در عین حال انسجام‌بخشی به فعالیت‌های ورزشی مورد تأکید است.

به گفته گلشن بر اساس تفاهم‌نامه منعقده با اداره کل ورزش و جوانان استان به غیر از المپیاد ورزشی کانون‌های ورزشی درون و برون مدرسه‌ای جهت شناسایی استعدادهای ورزشی فعال شده است.

وی متذکر شد: نتایج المپیاد درون مدرسه‌ای نشان می‌دهد استعدادهای ورزشی قابل‌توجهی در بین دانش آموزان دختر و پسر و به ویژه پسران وجود دارد که با معرفی به هیئت‌های ورزشی می‌توانند به چهره‌های شاخص ورزشی تبدیل شوند.

معاون تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش استان با اشاره به کسب ۳۲ مدال در رشته ژیمناستیک، دومیدانی و فوتسال اضافه کرد: به ویژه رشته‌های پرطرفدار در بین دانش آموزان مورد حمایت است تا استعدادهای ورزشی فرصت پرورش داشته باشند.

وی افزود: در عین حال به واسطه المپیادهای ورزشی دانش‌آموزانی که دچار ناهنجاری‌های جسمی حرکتی هستند، شناسایی می‌شوند و نسبت به ارائه تمرینات جهت رفع ناهنجاری اقدام می‌شود.