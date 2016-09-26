دوره مربیگری پایه فوتبال در بجنورد برگزار شد

محمود روشن‌ضمیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفت سال اخیر یک ماه از سال برای حضور در این دوره‌ها راهی ایران می‌شوم و آموزش‌های مربیگری پایه در رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال را بر عهده‌دارم.

به گفته وی فدراسیون فوتبال و کمیته المپیک آلمان کشورهایی را که رابطه فرهنگی ورزشی خوبی دارند حمایت می‌کنند و هزینه این دوره نیز بر عهده آلمان است ضمن اینکه ۲۵ مربی برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها در نظر گرفته‌شده‌اند.

وی تأکید کرد: در این دوره توجیهی در بجنورد نیز در خصوص روش مربیگری پایه مطالبی بیان شد چراکه نوع مربیگری این رده سنی با بزرگ‌سال تفاوت دارد.

وی افزود: مربی باید معلم، روانشناس و پدر باشد و سعی داریم تا جای ممکن مربیان را از پایه پرورش دهیم.

روشن‌ضمیر تصریح کرد: مشکل خراسان شمالی مهیا نبودن زیرساخت و نبود امکانات، اسپانسر و مشکلات اقتصادی است درحالی‌که پتانسیل‌های بسیاری در استان داریم.

این مربی فوتبال معتقد است: مربیان پایه باید با عشق کار کنند و صبر و حوصله مهم‌ترین آیتم یک مربی پایه است ضمن اینکه روش کار نیز که شامل آیتم‌هایی نظیر عادل بودن؛ صبر و حوصله و عدم تضییع حقوق ورزشکاران را نیز باید رعایت کنند.

وی در خصوص ادامه اجرای این طرح نیز می‌گوید: تاکنون به ۱۶ استان سفر کردم و امیدوارم بتوانیم به سایر استان‌ها نیز سفرکرده و طرح دوره مربیگری پایه در ایران را به اتمام رسانیم تا تمامی مربیان پایه از یک روش تبعیت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود روشن‌ضمیر مربی ایران الاصل فدراسیون آلمان است که برای تدریس مربیگری فوتبال پایه به ایران سفر می‌کند.

گفتنی است وی پیش‌ازاین در تیم جوانان پرسپولیس در زمان مربیگری بیوک وطن‌خواه بازی می‌کرد و بعدازآن در تیم جوانان ساری که با تیم نساجی مازندران اکنون برابری می‌کند بازی داشت.