قنبری نایب قهرمان مسابقات کوراش شد/ثبت اولین مدال نقره برای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، قنبر علی قنبری نماینده وزن ۶۶ - کیلوگرم کشورمان در رشته کوراش با پیروزی برابر نمایندگان ترکمنستان و تایلند راهی مرحله نیمه نهایی شد، در این مرحله نیز مقابل نماینده میزبان به برتری رسید و پس از قبول شکست مقابل توختائف ویرجیون نماینده کشور ازبکستان صاحب مدال نقره شد. این چهارمین مدال کاروان ایران و اولین مدال نقره در این دوره بازی هاست.

لازم به توضیح است دیگر نماینده کوراش کشورمان محمد حسین شیخ الاسلامی در وزن ۶۰ - کیلوگرم دیروز موفق به کسب اولین مدال طلای کاروان ایران در این دوره از رقابت ها شده بود.

بازیهای ساحلی آسیا از ۳ تا ۱۲ مرهماه در شهر دانانگ در حال برگزار می باشد و کاروان ایران با ۳۳ ورزشکار در ۹ رشته ورزشی در آن حضور دارد.