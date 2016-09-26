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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰

بازی های ساحلی آسیا - ویتنام؛

قنبری نایب قهرمان مسابقات کوراش شد/ثبت اولین مدال نقره برای ایران

قنبری نایب قهرمان مسابقات کوراش شد/ثبت اولین مدال نقره برای ایران

نماینده کاروان ایران در وزن ۶۶ - کیلوگرم مسابقات کوراش بازی های ساحلی آسیا در ویتنام با کسب عنوان نایب قهرمانی، اولین مدال نقره ایران در این دوره بازی ها را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، قنبر علی قنبری نماینده وزن ۶۶ - کیلوگرم کشورمان در رشته کوراش با پیروزی برابر نمایندگان ترکمنستان و تایلند راهی مرحله نیمه نهایی شد، در این مرحله نیز مقابل نماینده میزبان به برتری رسید و پس از قبول شکست مقابل توختائف ویرجیون نماینده کشور ازبکستان صاحب مدال نقره شد. این چهارمین مدال کاروان ایران و اولین مدال نقره در این دوره بازی هاست.

لازم به توضیح است  دیگر نماینده کوراش کشورمان محمد حسین شیخ الاسلامی  در وزن ۶۰ - کیلوگرم دیروز موفق به کسب اولین مدال طلای کاروان ایران در این دوره از رقابت ها شده بود.

بازیهای ساحلی آسیا از ۳ تا ۱۲ مرهماه در شهر دانانگ در حال برگزار می باشد و کاروان ایران با ۳۳ ورزشکار در ۹ رشته ورزشی در آن حضور دارد.

کد مطلب 3779376
زینب حاجی حسینی

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