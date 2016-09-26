خلیل محبت خواه در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح مشکلات شهرسازی و معماری در سطح استان اردبیل تصریح کرد: از جمله مشکلات اولیه بروکراسی مراحل تهیه و تصویب طرح‌های توسعه شهری است.

وی با بیان اینکه از ۲۶ شهر در استان، ۲۰ شهر طرح تفضیلی و ۲۳ شهر طرح جامع دارند، اضافه کرد: در واقع نبود طرح توسعه موجب می‌شود شهرسازی و توسعه فیزیکی شهر دچار مشکل شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همچنین به منابع ناپایدار مالی در نظام مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: مجموع این عوامل موجب می‌شود راهبرد مشخصی در برخورد با پدیده حاشیه‌نشینی و توسعه نامتوازن شهری وجود نداشته باشد.

به گفته محبت خواه هم اینک در شهرهای بزرگ استان به ویژه مرکز استان حاشیه‌نشینی یکی از معضلات شهری است و لازم است تدابیر جدی برای مواجه با آن اتخاذ شود.

وی به وجود قوانین متناقض و ضعف‌های قانون جامع شهرسازی اشاره کرد و افزود: در عین حال به دلیل موازی کاری و ضعف قانونی، برخی قوانین و مقررات شهرسازی حتی برخوردار از ضمانت اجرایی نیست.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با ذکر مثالی به احکام صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره کرد و افزود: علاوه بر این وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و نحوه صدور اسناد مالکیت نیز با مشکل مواجه است.

محبت خواه به ضرورت یکدستی و جامع‌نگری قوانین تأکید کرد و بیان داشت: با وجود اینکه دستگاه‌های مختلف اقداماتی در راستای شهرسازی بهینه دارند اما مشکلات ذکر شده مانع از نتیجه‌گیری مطلوب است.